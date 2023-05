Mortal Kombat - tajemnicza zapowiedź od twórców sugeruje reboot. Jeden z informatorów rzuca nieco światła na sytuację

O nowej odsłonie legendarnej serii bijatyk nie wiemy praktycznie nic, do niedawna zaś znacznie aktywniejsza była konkurencja przy promowaniu kolejnej odsłony czy to Tekkena, czy Street Fightera. Ale ostatnio studio NetherRealm coraz częściej o sobie przypomina. Już na początku mają z okazji trzydziestolecia franczyzy rozbudzili pewne nadzieje, teraz zaś poszli za ciosem. I choć wciąż jeszcze daleko do konkretniejszego obrazu sytuacji, coś zaczyna się powoli klarować.

Zanosi się na to, że Mortal Kombat zatoczy koło. Sugeruje to wczorajszy teaser od Eda Boona, a następnie wieści od jednego z insiderów.

W zasadzie od końcówki ubiegłego roku twórcy co najmniej coś sugerują w kontekście nowej części serii, ale koniec końców niewiele nam ujawniają. Trzy miesiące temu swoją cegiełkę dołożył dyrektor generalny Warner Bros. Discovery David Zaslav, wymieniając Mortal Kombat 12 wśród projektów, które mają zostać zrealizowane jeszcze w 2023 roku. Okazuje się jednak, że co najmniej sam tytuł gry może ulec znaczącej zmianie. Taką sugestię dało wczoraj NetherRealm Studios z Edem Boonem na czele, wypuszczając krótką, acz sugestywną zapowiedź.

Ujęcie daje nam zbliżenie na zegar, którego wskazówka zamiast płynnie przejść z cyfry 11 na 12, od razu przeskakuje na "jedynkę". Dodatkowo dziś dość znany insider billbil-kun wrzucił informację, że nowa odsłona nosić będzie tytuł Mortal Kombat 1 i wejdzie na pecety oraz konsole PS5, Xbox Series S|X i Nintendo Switch w standardowej, premium i kolekcjonerskiej edycji. Musimy jeszcze zaczekać na oficjalne potwierdzenie, aczkolwiek sama wiadomość od NetherRealm była już dość mocno bezpośrednia, do tego kto grał w jedenastą część, z pewnością pamięta zakończenie aż nazbyt wskazujące na reboot.

EXCLUSIVE

UPCOMING RELEASE



Next Mortal Kombat game from NetherRealm Studios / WB Games will be called:



Mortal Kombat 1



PC, PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

Standard: 69.99$ (PS5, XB) / 59.99$ (SW)

Premium: 109.99$

Kollector's: 249.99$ (PS5, XB) pic.twitter.com/c5BCDg1Lec — billbil-kun (@billbil_kun) May 11, 2023

