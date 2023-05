Moore Threads MTT S70 - premiera nowej chińskiej karty graficznej z 7 GB pamięci VRAM GDDR6

Jakiś czas temu na naszych łamach opisywaliśmy chińską kartę graficzną Moore Threads MTT S80, która pomimo obiecującej, w miarę nowoczesnej specyfikacji miała olbrzymie problemy z poprawnym działaniem w wielu grach. Producent nie zamierza się jednak poddawać i właśnie rozszerzył swoje portfolio o nowy model MTT S70. Niestety, trudno liczyć na wyższą moc obliczeniową, bowiem na papierze nowy układ Moore Threads prezentuje się jeszcze słabiej od wspomnianego MTT S80.

Architektura firmy Moore Threads nadal ma liczne problemy z obsługą teselacji czy bibliotek DX11, dlatego premiera modelu MTT S70 może wydać się dziwnym posunięciem. Możliwe jednak, że za jakiś czas, gdy producent poradzi sobie z licznymi przeszkodami, układ nabierze więcej sensu.

Moore Threads MTT S70 został wyposażony w jednostkę z 3584 rdzeniami MUSA. Całość rozpędza się do 1,6 GHz. Co ciekawe, karta graficzna otrzymała 7 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na magistrali 224-bit. Trzeba przyznać, że to dosyć nietypowa konfiguracja, która powinna zapewnić przepustowość na poziomie 392 GB/s. Ponadto całość wspiera interfejs PCIe 4.0 x16 (model MTT S80 wyróżnia się obsługą PCIe 5.0) i posiada trzy złącza DisplayPort 1.4a i jeden port HDMI 2.1. Karta ma wymiary 285 x 112 x 49 mm, a więc wizualnie właściwie niczym nie różni się od wydajniejszego modelu Moore Threads MTT S80.

Moore Threads MTT S80 Moore Threads MTT S70 Rdzenie MUSA 4096 3584 Jednostki Tensor 128 112 Taktowanie Boost 1,8 GHz 1,6 GHz Moc obliczeniowa FP32 14,4 TFLOPS 11,2 TFLOPS Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 256-bit 7 GB GDDR6 224-bit Przepustowość pamięci 448 GB/s 392 GB/s PCIe Gen5 x16 Gen4 x16 Porty wideo 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 Wymiary 285 x 112 x 49 mm

Biorąc pod uwagę fakt, że architektura Moore Threads nadal ma liczne problemy z obsługą teselacji czy choćby bibliotek DX11 (o nowszych technologiach już nie wspominając), premiera modelu MTT S70 może wydać się pozbawiona sensu. Mimo wszystko trzeba zaznaczyć, że firma aktywnie rozwija firmware i każde kolejne wydanie sterowników może zapewnić obsługę coraz większej liczby gier. Wydanie kolejnego procesora graficznego MTT na pewno nie rozwiąże tego problemu, ale za jakiś czas, gdy firma upora się z obsługą nowszych technologii, nowy układ może nabrać sporo sensu.

