Moore Threads MTT S80 - chińska karta graficzna otrzymuje nowe sterowniki. Dodano wsparcie dla 21 tytułów

Chińska karta graficzna Moore Threads MTT S80 nie jest zbyt wydajną konstrukcją. Układ ma poważne problemy, żeby konkurować w praktycznych testach z leciwym i niskobudżetowym GPU NVIDIA GeForce GT 1030. Nie zniechęca to jednak producenta, który wypuścił właśnie nowe sterowniki, dodające oficjalną obsługę dla wielu gier. Na liście brak jest głośnych tytułów z kategorii AAA, ale znalazły się na niej znane gry niezależne, co można poczytywać jako pewien postęp.

Producent wypuścił nowe sterowniki dla karty graficznej Moore Threads MTT S80. Oprogramowanie dodaje wsparcie dla 21 kolejnych tytułów. Na liście można znaleźć między innymi grę Arma 2, Hades czy Cuphead.

Sterowniki opatrzone numerem v201.21 nie przynoszą przełomu, ponieważ MTT S80 nadal jedynie częściowo wspiera gry wykorzystujące DirectX 11. Problemem jest także wydajność. Nie można bowiem mówić o jakimkolwiek poziomie konkurencyjności z układami NVIDII, AMD czy Intela. Producent jednak nieustannie rozwija swoje sterowniki, dzięki czemu karta otrzymała wsparcie dla kolejnych tytułów. Wśród nich można znaleźć następujące produkcje:

Goose and Duck,

Xuanyuan Sword Gaiden: Away from the Clouds,

Xuanyuan Sword Gaiden: Clouds of Han Dynasty,

Xuanyuan Sword Wu: A Sword of Lingyun Mountain and Sea Love,

NBA2K Online,

Afterimage,

The Scroll Of Taiwu,

Terraria,

Adventure in the rain,

Dead Cells,

Runner 2: Future Legend of the Rhythm Alien,

Battlefield 2,

Hades,

Aliens vs. Predator (2010),

Arma 2,

Pro Evolution Football: Pro Evolution Football 2013,

Assault Fire,

Hollow Knight,

Little Bones: Hero Killer,

Cuphead,

Dwarf Fortress.

Gry te dołączyły do opublikowanej wcześniej listy, na której znalazło się między innymi Diablo 3, Warcraft 3 czy League of Legends.

Z racji słabej wydajności, karta najlepiej nadaje się do gier niezależnych, co zresztą potwierdza opublikowana lista. Próżno na niej szukać głośnych tytułów AAA, a jeśli nawet jakiś większy tytuł się pojawia, to ma on najlepsze lata już za sobą. Nowe sterowniki poprawiają także wydajność układu w benchmarku Unigine Heaven. Nie zmienia to jednak faktu, że GPU należy traktować raczej jako ciekawostkę i próbkę technologiczną, niż coś, co można realnie wykorzystywać podczas rozrywki czy pracy. Teoretycznie da się zastosować kartę w komputerach biurowych, jednakże nawet zintegrowane układy graficzne konkurencji wypadają w testach znacznie lepiej od propozycji chińskiego producenta.

Źródło: VideoCardz