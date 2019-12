MSI Optix MAG272QR - 27-calowy monitor WQHD do e-sportu

Na rynku dostępny jest już cały ogrom monitorów dedykowanych graczom, jednak sporo z nich pozostawia wiele do życzenia. Trudno znaleźć złoty środek, gdzie otrzymywalibyśmy dobrą matrycę z wysoką rozdzielczością i częstotliwością odświeżania, niskim czasem reakcji, dobrym odwzorowaniem kolorów i kątami widzenia, a przy tym ceną, która nie zwala z nóg. A jak już się uda to pojawiają się mankamenty w postaci zakrzywionego ekranu, fikuśnej podstawki bez regulacji wysokości czy wsparcia dla uchwytów VESA. Świętym Graalem może okazać się okazać jednostka MSI Optix MAG272QR na matrycy VA o rozdzielczości WQHD, która trafiła właśnie do sklepów. Zwłaszcza, że została całkiem atrakcyjnie wyceniona.

MSI Optix MAG272QR dostępny jest już w pierwszych zagranicznych sklepach. Cena monitora ustalona została na 349 dolarów, czyli około 1335 złotych.

MSI Optix MAG272QR to 27-calowy monitor oparty na matrycy VA, która oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli. Mamy tutaj do czynienia z wysoką częstotliwością odświeżania wynoszącą do 165 Hz, niskim czasem reakcji 1 ms (GtG), kontrastem 3000:1 oraz jasnością 300 cd/m². Deklarowane kąty widzenia to 178° w pionie i poziomie. Warto jednak zwrócić uwagę również na dobre odwzorowanie kolorów, które wynosi do 123,7% dla palety sRGB lub 95,6% dla palety DCI-P3. Wisienką na torcie jest wsparcie dla technologii AMD FreeSync.

Monitor MSI Optix MAG272QR wyposażony został w zestaw złącz w postaci jednego DisplayPort 1.2a (do 165 Hz), dwóch HDMI 2.0b (do 144 Hz), dwóch USB 2.0 typu A oraz jednego USB typu C z funkcją przesyłania obrazu. Możemy zmieniać wysokość ekranu, przekręcić go o 90° do trybu portretowego, o ±75° na boki oraz wychylić lub pochylić o 5-20° w tył/przód. Nie zabrakło też wsparcia dla uchwytów VESA 100 czy konfigurowalnego podświetlenia RGB LED.

