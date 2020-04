Mobilne aplikacje treningowe, pomagające w utrzymaniu formy

Po sieci krąży już już sporo memów "portretujących" zachowania miłośników siłowni, kiedy te zostały pozamykane z powodu pandemii koronawirusa. Kolejne memy to takie, które prezentują naszą sylwetkę pierwszego dnia kwarantanny i powiedzmy, że czternastego, kiedy to już ledwo mieścimy się w drzwi. YouTube'owi influencerzy fitness przestawili się na prezentowanie ćwiczeń możliwych do wykonania w domu, a co za tym idzie bez ekwipunku w stylu maszyn czy nawet hantli. Sugerują, aby czas kwarantanny wykorzystać np. jako aktywną regenerację wprowadzając ćwiczenia ogólnorozwojowe wyłącznie z ciężarem swojego ciała. Jednak kwarantanna to również czas, aby złe emocje przekuć w całkiem wydajny trening, a pomagają w tym nie od dziś aplikacje mobilne.

W serii tych mniej pozytywnych informacji "okołokoronawirusowych", specjaliści wszelkiej masy donoszą nie tylko o zapaści gospodarczej, ale także o problemach psychicznych na całym świecie, związanych z dezorganizacją społeczeństwa i kwarantanną. Aby zapobiec negatywnym nastrojom, zaleca się przede wszystkim stworzenie sobie jakiegoś rodzaju rutyny, imitującej dotychczasowe dni w pracy czy w szkole. Jednym z kluczowych zajęć planu dnia powinny być ćwiczenia fizyczne, które nie tylko pomogą nam wyjść (a nie wyturlać się) z domu w momencie, gdy pandemia ustanie, ale które przede wszystkim pomogą w produkcji hormonu szczęścia.

Poniżej znajdziecie więc warte sprawdzenia (naszym zdaniem) aplikacje mobilne, dzięki którym każdy dzień spędzony w domu będzie zdecydowanie bardziej produktywny (nawet jeśli tylko w sferze fitness). Pamiętajmy jednak, że wykonywanie ćwiczeń bez rozsądnej diety wykluczającej śmieciowe jedzenie nie wystarczy by zachować energię. Choć w tych trudnych czasach ciężko jest nam sobie odmówić smakołyków, to na dłuższą metę właśnie samodyscyplina pomoże nam lepiej przetrwać ów wyjątkowy stan.

Aplikacje mobilne do ćwiczenia w domu:

Źródło: Google Play, Motywujemy24, Demotywatory