Test inteligentnych wag: Huawei, Xiaomi, Fitbit, a może Hoffen?

Summer is comming... A więc czy i Ty zrzuciłeś już zbędne kilogramy? No dobra, darujmy sobie gadki motywacyjne stylizowane na popkulturę i przejdźmy do konkretów. Bycie fit zdominowało nie tylko media społecznościowe, ale w pewnym sensie głowy niemal każdego z nas. Nawet jeśli nie daliśmy się omamić dietami cud i nie wyciskamy na siłowni ostatnich potów, to ważąc o te deko za dużo, z całą pewnością w naszej głowie tkwi taka pokraczna parodia Pawła Domagały, który nuci: Weź no schudnij, no weeeź, no weeeź... Osobiście bez cienia wstydu publicznie przyznaję, iż o jako taki wygląd walczę niemal całe życie. Nie ze sobą, a bardziej ze smakołykami. Kebaby i czekolada są moją zgubą, niemniej nadpobudliwa osobowość sprzyja mi na szczęście w "lubieniu się" również z wysiłkiem fizycznym. Co jednak, jeśli wydaje nam się, że możemy już doktoryzować się z dietetyki, mamy nawet pokaźny biceps, a wciąż wyglądamy nie do końca tak, jak Pamela czy Arnold (w czasach swej świetności naturalnie)?

Autor: Ewelina Stój

Ściema czy przydatny gadżet? Strata pieniędzy czy domowy "mobilizator"? Sprawdzamy jak działają inteligentne wagi marki Hoffen, Huawei, Xiaomi oraz Fitbit, czyli zarówno tańsze jak i nieco droższe rozwiązania.

Odchudzać się, czy też budować mięśnie możemy pod okiem specjalisty. Nie zawsze mamy jednak na to środki czy też czas, by chodzić po trenerach i dietetykach. Często więc wybieramy opcję samodzielnego dokształcania się w tym temacie i budowania własnej bazy sprzętu do ćwiczeń, by wziąwszy sprawy w swoje ręce zawalczyć o sylwetkę marzeń. W mojej drodze po sześciopak (która jest zdecydowanie kręta i zbyt długa) pomagały mi nie tylko smartwatche, które motywowały do wysiłku wskazując na liczbę spalonych kalorii czy informując o sukcesywnym zwiększaniu maksymalnego pułapu tlenowego. Jako że nie jestem w tym temacie takim znowu noobem, w mojej suplementacji od lat pojawiały się i spalacze, i kreatyna, i BCAA, i białeczko (izolat na redukcji), i wszelkiej maści przedtreningówki. Co to dało? Ano wiele i niewiele, bo choć (moim zdaniem) nie wyglądam najgorzej, to w roli influencerki fitness na Instagramie wciąż się nie widzę (nie to, żebym aspirowała). Dlatego też pomyślałam, iż złapię się niejako ostatniej deski ratunku, czyli inteligentnej wagi, której "magiczna moc" mogłaby jeszcze mocniej utrzymać mnie w ryzach diety i walki o widoczny na brzuchu ABS.

Ideą inteligentnych wag jest nie tylko wskazywanie wagi, ale również innych ważnych (jeśli nie ważniejszych) pomiarów, takich jak zawartość tkanki tłuszczowej czy masy mięśniowej ciała. Żadna, świadomie odchudzająca się osoba, nie chce bowiem chudnąć tracąc mięśnie, a tłuszcz. Zwłaszcza, jeśli do zrzucenia nie zostało nam zbyt wiele kilogramów. Nie będę wchodzić w szczegóły dotyczące redukcji, rekompozycji czy "masowania", bo nie jest to czas i miejsce. Poza tym sieć jest dziś przepełniona podobnymi treściami. Daruję sobie też komentowanie moich rezultatów wagowych w trakcie testowania tytułowych urządzeń, choć nie ukrywam, że chwilowe ograniczenie jedzenia i ruch fizyczny w okolicach "okołotestowych" pozwolił na jeszcze dogłębniejsze zbadanie możliwości urządzeń. Doceńcie więc proszę moje poświęcenie czytając kolejne strony artykułu ;). Jak wspomniałam, smartwagi to nie tylko mierzenie wagi w kilogramach, ale i wiele innych funkcji. Liczy się oczywiście nie tylko ich nagromadzenie, ale przede wszystkim dokładność, co potwierdzę (bądź zaneguję), posługując się porównaniem do profesjonalnie wykonanego badania w jednej z sieciowych, ogólnopolskich siłowni.

Bohaterami dzisiejszego pojedynku będą dwa chyba najpopularniejsze modele smartwag w Polsce. Mowa o Huawei Smart Scale AH100 oraz Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Ta druga to, jak nazwa wskazuje, kolejna już generacja urządzenia Xiaomi, stąd "pojedynek" już na starcie może wydawać się niewyrównany. Huawei jak dotąd nie przedstawiło jednak jeszcze kolejnej odsłony swojej inteligentnej wagi, więc materiał powstał w oparciu o to, co akurat dostępne. Nie ma jednak powodów do zmartwień, jako że oba modele wyceniono na podobną kwotę, oscylującą wokół 90 - 130 złotych. Poza tym z tego co mi wiadomo, Polacy szukając tego typu urządzenia zastanawiają się właśnie nad kupnem jednego z wyżej wymienionych. Ale to nie wszystko. W pojedynku wezmą udział również dwie, skrajnie różne cenowo konstrukcje. Pierwszą jest budżetowy (biedronkowy) Hoffen, który jest dostępny w ofercie sklepów przez dwa tygodnie, począwszy od 13 lutego 2020 w cenie 59,90 zł. Drugą (a w zasadzie to już czwartą) konstrukcją jest model z wyższej półki, kosztujący nieco ponad 500 złotych Fitbit Aria 2. Zobaczmy co też potrafią wszystkie te wagi. A więc do ważenia, gotowi... Start!