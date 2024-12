Minecraft - wiadomo, jakie przychody dla Microsoftu generuje hit zakupiony od studia Mojang. Jedna z najlepszych inwestycji firmy

Pełna wersja kultowego już dzisiaj Minecrafta ukazała się pod koniec 2011 roku. Produkcja stała się tak wielkim hitem, że niespełna 3 lata później przedsiębiorstwo Microsoft kupiło studio Mojang AB, które jest odpowiedzialne za jej stworzenie (twórcą jest szwedzki programista Markus Persson, znany jako "Notch"). Kwota transakcji wynosiła aż 2,5 mld dolarów, co nawet dziś wydaje się ogromną sumą. Po prawie 10 latach dowiedzieliśmy się, jakie zyski co roku generuje Minecraft.

Dzięki profilowi jednego z pracowników Microsoftu w serwisie LinkedIn dowiedzieliśmy się, jakie przychody uzyskuje firma każdego roku dzięki grze Minecraft. Kwota nie jest nadto zaskakująca.

Informacje dotyczące przychodu Microsoftu z tytułu omawianej produkcji znalazły się na profilu Jeffa Yanicka na portalu LinkedIn. Wspomniał on, że jest jednym z "głównych deweloperów gier w firmie, gdzie projektuje, a także pomaga w rozwoju i utrzymaniu kluczowych funkcji oraz naprawianiu błędów w grze Minecraft". Dalej znalazło się stwierdzenie, że tytuł generuje ponad 100 mln dolarów zysku w każdym roku. Ponadto każdego miesiąca w grze uczestniczy łącznie przeszło 160 mln użytkowników. Wyraźnie widać, że popularność Minecrafta zdaje się cały czas utrzymywać na wysokim poziomie.

Nie tak dawno sam Microsoft pochwalił się, że łącznie sprzedano już ponad 300 mln kopii gry, co czyni ją jedną z najlepiej sprzedających się produkcji w historii. Dla porównania szalenie popularne Grand Theft Auto V rozeszło się w przeszło 185 mln egzemplarzy. Co zaś się tyczy samych statystyk podanych przez Jeffa, to zapewne dotyczą one wszystkich platform, na jakich ukazała się gra. Jako ciekawostkę można dodać, że majątek twórcy Minecrafta, czyli wspomnianego Marcusa Perssona, szacuje się aktualnie na 1,3 mld dolarów.

Źródło: LinkedIn @Jeff Y.