Might & Magic: Fates kolejną grą Ubisoftu? Francuska korporacja zarejestrowała wskazującą na to domenę

Francuska korporacja najwidoczniej pracuje nad powrotem kolejnej serii. Firma zarejestrowała bowiem dwie domeny ze zwrotem Might & Magic Fates w nazwie. Gra może być powiązana z projektem chińskiego oddziału Ubisoftu, bowiem to właśnie oddział Ubisoft Shanghai w jednej z ofert pracy informował, że rozwija nową grę w rzeczonym uniwersum. Przypomnijmy, że Might & Magic (nie mylić z popularnym spin-offem Heroes of Might & Magic) to seria gier RPG, w którą grało się z tradycyjnej perspektywy pierwszej osoby.

Ubisoft zarejestrował domeny mightandmagicfates.com oraz might-and-magic-fates.com. Wygląda więc na to, że poznaliśmy podtytuł nadchodzącej odsłony gry z serii Might & Magic.

Od jakiegoś czasy wiemy, że grę z serii Might & Magic tworzy co najmniej jedno studio Ubisoftu, odkąd w zeszłym roku w ogłoszeniu o pracę w Ubisoft Shanghai wspomniano o tej właśnie serii. Inne ogłoszenie o pracę w dużej mierze koncentruje się na doświadczeniu w pracy na otwartych światach, co wyraźnie wskazuje, że Might & Magic: Fates będzie grą RPG właśnie z otwartym światem. Można też oczekiwać, że identycznie jak pierwowzór, tak i odsłona z podtytułem Fates będzie oferować zabawę z widokiem FPP.

New Might and Magic AAA game is probably called Might and Magic: FATES. Last month Ubisoft registered 2 new domains: https://t.co/OVeXZD7Ck5 and https://t.co/yVHWpwFZq5.



Last year, Ubisoft Shanghai was hiring for a new AAA Might and Magic title, so they are most likely a… pic.twitter.com/d9QKj5HCHN — Kurakasis (@Kurakasis) December 13, 2023

Przypomnijmy, że pierwsza część serii Might & Magic (wydana przez New World Computing) zadebiutowała w 1986 roku, a w 2003 roku prawa do IP za 1,3 miliony dolarów przejął Ubisoft. Ostatnia numerowana odsłona w serii (Might & Magic X: Legacy) trafiła zaś na rynek w 2014 roku i był to wielki powrót serii – Ubisoft przez 12 lat nie oferował wszak nowych odsłon M&M. Poprzednie gry z serii Might & Magic były osadzone w świecie fantasy z elementami science-fiction, ale po przejęciu przez Ubisoft całkowicie zrestartowano cykl, począwszy od Heroes of Might & Magic V oraz spin-offu od Arkane pt. Dark Messiah of Might & Magic.

Źródło: Reddit