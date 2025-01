Microsoft Surface Laptop Studio 2 oraz Surface Laptop Go 3 - prezentacja najnowszych notebooków firmy

Dzisiaj odbyła się konferencja firmy Microsoft, podczas której zaprezentowana została garść nowych urządzeń. O ile na debiut kolejnej generacji hybrydy Surface Pro czy notebooka Surface Laptop musimy jeszcze poczekać, tak przedsiębiorstwo zaprezentowało dzisiaj m.in. mobilną stację roboczą Surface Laptop Studio 2 czy nieco tańszego notebooka o nazwie Surface Laptop Go 3. Ten pierwszy w porównaniu do pierwszej generacji doczekał się zauważalnie wydajniejszych podzespołów, zwłaszcza w kontekście procesora.

Microsoft oficjalnie zaprezentował notebooki Surface Laptop Studio 2 oraz Surface Laptop Go 3. Oba urządzenia trafią do sprzedaży w Polsce 3 października, a ceny (zwłaszcza Surface Laptop Studio 2) będą wysokie.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 zachowuje swój design oraz funkcjonalność z poprzedniej wersji. Oferuje zatem m.in. charakterystyczny zawias, umożliwiający przechylenie ekranu bliżej naszych oczu. Więcej zmienia się wewnątrz, bowiem od teraz notebook zaoferuje 14-rdzeniowe procesory Intel Raptor Lake-H w postaci: Core i7-13700H oraz Core i7-13800H. Surface Laptop Studio 2 posiada także certyfikat Intel evo. Mocniejsze będą również układy graficzne. Wprawdzie bazowa wersja korzysta wyłącznie z iGPU Iris Xe Graphics, w wersjach z dGPU znajdziemy: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz RTX 2000 Ada Generation (we wszystkich trzech wariantach, Surface Laptop Studio 2 posiada również certyfikat NVIDIA Studio). Układy Ada Lovelace pracują z mocą do 80 W. Nie brakuje pamięci LPDDR5X do 64 GB oraz SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 2 TB. Cena? W Polsce na razie jest informacja o kwocie 10 999 złotych za wersję z Intel Core i7-13700H oraz GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Nie wiemy czy mocniejsze wersje będą w ogóle u nas oferowane.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 Microsoft Surface Laptop Go 3 Procesor Intel Core i7-13700H (14C/20T)

Intel Core i7-13800H (14C/20T)

Intel evo Intel Core i5-1235U (10C/12T) Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel Iris Xe Graphics (80 EU0 Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6, TGP do 80 W (do 2130 MHz)

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP do 80 W (do 2010 MHz)

NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 8 GB GDDR6, TGP do 80 W (do 2115 MHz) - Pamięć RAM 16 / 32 / 64 GB RAM LPDDR5X

RAM lutowany 8 / 16 GB LPDDR5

RAM lutowany Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 512 GB, 1 TB lub 2 TB 1x dysk typu UFS (128 GB) lub SSD M.2 (256 GB lub 512 GB) Ekran 14,4" IPS PixelSense Flow Display

2400 x 1600 pikseli, 120 Hz (adaptacyjna częstotliwość odświeżania)

3:2; 1500:1, ~100% DCI-P3

HDR10, Dolby Vision IQ, VESA DisplayHDR 400

Powłoka Corning Gorilla Glass 5

Jasność: 500 nitów (SDR), do 650 nitów (HDR) 12,4" IPS PixelSense Display

1536 x 1024 pikseli, proporcje 3:2

1000:1, ~100% sRGB

Jasność do 320 nitów, powłoka Corning Gorilla Glass 3 Złącza 2x Thunderbolt 4 (USB 4 typu C / DP 1.4 / Power Delivery 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x czytnik kart pamięci microSDXC

1x Audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connect 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connect Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.3 WiFi 6E + Bluetooth 5.1 Akumulator Brak informacji o pojemności Brak informacji o pojemności Kamera internetowa 1080p + IR Sensor dla Windows Hello 720p Waga 1,89 kg - wersja bez dGPU

1,98 kg - wersja z dGPU 1,13 kg Wymiary 323 x 230 x 22 mm 278 x 206 x 15,7 mm System Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Cena Od 10 999 złotych Od 4269 złotych

Drugie zaprezentowane urządzenie to Microsoft Surface Laptop Go 3, czyli tańszy przedstawiciel serii. Najnowsza generacja wyceniona została na kwotę od 4269 złotych, gdzie możemy liczyć na procesor Intel Core i5-1235U wraz ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics. Jeśli chodzi o pamięć, to Surface Laptop Go 3 będzie sprzedawany w wersjach z 8 lub 16 GB LPDDR5, a więc oczywiście z pamięcią lutowaną (i bez możliwości wymiany). Bazowa wersja oferuje magazyn danych o pojemności 128 GB (typ UFS), a dopiero od 256 GB mowa o SSD (który będzie można łatwo wymienić np. na pojemniejszy). Otrzymujemy tutaj również solidny wyświetlacz IPS (określany jako PixelSense) o proporcjach 3:2, rozdzielczości 1536 x 1024 pikseli i przekątnej 12,4". Wbudowany akumulator ma pozwolić na 15 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego (choć brakuje informacji o pojemności ogniwa). Na plus obecność szybkiego łącza bezprzewodowego typu WiFi 6E 802.11ax.



Microsoft Surface Laptop Studio 2



Microsoft Surface Laptop Go 3

Źródło: Microsoft