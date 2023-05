Microsoft Surface Laptop 6 - poznaliśmy (nie)ciekawą specyfikację nadchodzących notebooków

Microsoft przygotowuje się pomału do wprowadzenia nowych generacji swoich urządzeń spod szyldu Surface. W tym roku na półkach sklepowych z pewnością zobaczymy m.in. kolejne wersje Surface Laptopa oraz Surface Pro, w tym także wariant z niestandardowymi układami ARM. Choć Microsoft obecnie milczy w temacie kolejnych premier, w sieci pojawiła się kompletna specyfikacja Surface Laptopa 6, nowej generacji klasycznego notebooka w ofercie firmy. Stagnacja - to słowo chyba najlepiej charakteryzuje sprzęt Microsoftu.

W sieci pojawiła się szczegółowa specyfikacja Microsoft Surface Laptop 6, a więc kolejnej generacji klasycznego notebooka firmy. Urządzenie będzie napędzane przez procesory Intel Core 13. generacji - Raptor Lake-U.

Patrząc po specyfikacji Microsoft Surface Laptop 6, która pojawiła się w sieci, główne różnice pomiędzy tegoroczną a ubiegłoroczną wersją sprowadzają się do nowszych i efektywniejszych energetycznie procesorów. Intel Alder Lake-U zostanie zastąpiony przez układy Raptor Lake-U 13. generacji: Intel Core i5-1335U oraz Core i7-1355U. Urządzenie w obu wersjach rozmiarowych (ponownie 13,5" oraz 15") otrzyma certyfikat Intel evo. W obu wariantach użytkownicy mają liczyć o 3 godziny dłuższy czas na zasilaniu akumulatorowym (do 21 godzin dla Surface Laptop 6 13,5" oraz do 20 godzin dla Surface Laptop 6 15"). W celu lepszego zobrazowania różnic polecam przyjrzeć się poniższej tabeli ze specyfikacją:

Microsoft Surface Laptop 6 Microsoft Surface Laptop 5 Procesor Intel Core i5-1335U (13,5")

Intel Core i7-1355U (13,5" oraz 15") Intel Core i5-1235U (13,5")

Intel Core i5-1245U (13,5")

Intel Core i7-1255U (13,5" oraz 15") Intel Core i7-1265U (13,5" oraz 15") Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Dedykowany układ - - Pamięć RAM 8 lub 16 GB RAM LPDDR5X (Surface Laptop 6 13,5")

8, 16 lub 32 GB RAM LPDDR5X (Surface Laptop 6 15") Od 8 do 32 GB RAM LPDDR5 Magazyn danych 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 od 256 GB do 1 TB (wymienny)



1 TB wersja tylko w Surface Laptop 6 15" 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 od 256 GB do 1 TB (wymienny)



1 TB wersja tylko w Surface Laptop 5 15" Ekran Surface Laptop 6 13,5":

13,5" PixelSense Display

2256 x 1504 pikseli

Dolby Vision IQ, 3:2

Obsługa dotyku



Surface Laptop 6 15":

15" PixelSense Display

2496 x 1664 pikseli

Dolby Vision IQ, 3:2

Obsługa dotyku Surface Laptop 5 13,5":

13,5" PixelSense Display

2256 x 1504 pikseli

Dolby Vision IQ, 3:2

Obsługa dotyku



Surface Laptop 5 15":

15" PixelSense Display

2496 x 1664 pikseli

Dolby Vision IQ, 3:2

Obsługa dotyku Złącza 1x Thunderbolt 4 (USB 4.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connector 1x Thunderbolt 4 (USB 4.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connector Łączność WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.1 WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.1 Kamera internetowa 720p + Windows Hello 720p + Windows Hello Akumulator Surface Laptop 6 13,5": do 21 h pracy Surface Laptop 6 15": do 20 h pracy Surface Laptop 5 13,5": do 18 h pracy Surface Laptop 5 15": do 17 h pracy Waga Surface Laptop 6 13,5":

1,26 kg (Alcantara)

1,28 kg (metal)



Surface Laptop 6 15": 1,54 kg Surface Laptop 5 13,5:

1,27 kg (Alcantara)

1,29 kg (metal)



Surface Laptop 5 15": 1,56 kg System Windows 11 Home Windows 11 Home

Wśród zmian można dostrzec wykorzystanie pamięci RAM LPDDR5X zamiast LPDDR5 oraz dodanie jednego portu USB 3.2 typu A Gen.1. Ekrany będą dokładnie takie same, podobnie jak magazyn danych czy użyta kamera internetowa (dalej 720p jednak przynajmniej z obsługą Windows Hello). Surface Laptop 6 we wszystkich wersjach (z Alcantarą, w pełni metalowy oraz w obu wersjach rozmiarowych) będzie w tym roku odrobinę lżejszy niż poprzednik z 2022 roku. Wraz z zakupem sprzętu otrzymamy nie tylko preinstalowany Windows 11 Home (ponownie nie w wersji Pro) oraz 30-dniowy dostęp do usług Microsoft 365 oraz Xbox Game Pass Ultimate. Na chwilę obecną nie wiemy kiedy Microsoft Surface Laptop 6 zadebiutuje na rynku ani jakie będą dokładnie ceny za poszczególne konfiguracje.

Źródło: WCCFTech, Laptop Root