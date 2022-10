Microsoft Surface Laptop 5, Surface Pro 9 oraz Surface Studio 2 Plus - prezentacja nowych urządzeń do pracy i rozrywki

Kilka tygodni temu Microsoft zapowiedział jesienną konferencję prasową dotyczącą najnowszych rozwiązań z rodziny Surface. Prezentacja odbywa się dzisiaj, a w momencie gdy ją oglądacie, u nas możecie już przeczytać garść najważniejszych informacji o nowinkach Surface. Producent nie zaskoczył i zdecydował się na wprowadzenie do oferty kolejnych generacji przenośnych komputerów Surface Laptop oraz Surface Pro. Na dokładkę pozostaje 28-calowy komputer z ekranem w postaci Surface Studio 2+.

Podczas dzisiejszej konferencji, Microsoft zaprezentował komputery Surface Pro 9, Surface Laptop 5 oraz Surface Studio 2+.

Właściwie to w przypadku każdego z prezentowanych urządzeń trudno mówić o jakimkolwiek powiewie świeżości. Surface Pro 9 oraz Surface Laptop 5 wyglądają bliźniaczo do swoich wcześniejszych wersji. Zgodnie z informacjami jakie pojawiały się jeszcze przed konferencją, Surface Laptop 5 będzie oferowany wyłącznie z procesorami Intel Alder Lake-U. Z kolei urządzenie hybrydowe Surface Pro 9 będzie oferowane zarówno w zwykłej wersji z układami Intela 12. generacji jak również w wariancie Surface Pro 9 5G, który bazuje na niestandardowym chipie Microsoft SQ3 z układem graficznym SQ3 Adreno 8CX oraz obsługą łączności 5G. Komputer jest zgodny z rysikiem Surface Slim Pen 2 oraz klawiaturą Surface Pro Signature Keyboard (podobnie jak z modelami Surface Pro Keyboard, Surface Pro X Signature Keyboard oraz Surface Pro X Keyboard).

Microsoft Surface Pro 9 Microsoft Surface Laptop 5 Microsoft Surface Studio 2+ Procesor Intel Core i5-1235U

Intel Core i5-1245U

Intel Core i7-1255U

Intel Core i7-1265U

Microsoft SQ3 (5G) Intel Core i5-1235U (13,5")

Intel Core i5-1245U (13,5")

Intel Core i7-1255U (13,5" oraz 15")

Intel Core i7-1265U (13,5" oraz 15") Intel Core i7-11370H Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics

Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen.3 (5G) Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Osobny układ GPU - - NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Pamięć RAM 8, 16 lub 32 GB LPDDR5 (Intel)

8 lub 16 GB LPDDR4x (SQ3) 8,16 lub 32 GB LPDDR5 32 GB DDR4 Magazyn danych 1x SSD M.2 od 128 GB do 1 TB (Intel)

1x SSD M.2 od 128 GB do 512 GB (SQ3)

SSD jest wymienny 1x SSD M.2 od 256 GB do 1 TB

SSD jest wymienny 1x SSD M.2 1 TB Ekran 13" PixelSense Flow Display

2880 x 1920 pikseli, dotyk

Do 120 Hz (wersja z Intelem dodatkowo obsługuje Dynamic Refresh oraz Dolby Vision IQ)

1200:1, proporcje 3:2

Gorilla Glass 5 Surface Laptop 5 13,5":

13,5" PixelSense Display

2256 x 1504 pikseli

Dolby Vision IQ, 3:2

Obsługa dotyku



Surface Laptop 5 15":

15" 2496 x 1664 pikseli

Dolby Vision IQ, 3:2

Obsługa dotyku 28" PixelSense Display

4500 x 3000 pikseli

Dotyk, Gorilla Glass 3

10-bit panel

Dolby Vision oraz obsługa dotykiem Złącza 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0)

1x Surface Connector

1x złącze dla klawiatury



Surface Pro 9 z SQ3:

2x USB 3.2 typu C Gen.2

1x Surface Connector

1x złącze dla klawiatury

1x nano SIM 1x Thunderbolt 4 (USB 4.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connector 3x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.1



Wersja z MS SQ3: dodatkowo łączność poprzez Nano SIM / eSIM

Obsługa standardu 5G WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.1 Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowa: WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.1 Kamera internetowa 1080p 720p 1080p Akumulator Surface Pro 9: do 15,5 h pracy



Surface Pro 9 SQ3: do 19 h pracy Surface Laptop 5 13,5": do 18 h pracy



Surface Laptop 5 15": do 17 h pracy - Waga Od 879 gramów Surface Laptop 5 13,5:

1,27 kg (Alcantara)

1,29 kg (metal)



Surface Laptop 5 15":

1,56 kg Brak informacji System Windows 11 Home

Windows 10 / 11 Pro Windows 11 Home

Windows 10 / 11 Pro Windows 11 Pro

Microsoft Surface Pro 9 z układem SQ3 ma pewne ograniczenia względem wariantów z Intel Alder Lake-U. Głównie dotyczy to mniejszej, maksymalnej ilości pamięci RAM (do 16 GB LPDDR4x vs do 32 GB LPDDR5) oraz mniejszego magazynu SSD (maksymalnie 512 GB vs 1 TB). Ekran pozostaje ten sam - to panel PixelSense o przekątnej 13 cali oraz rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli (proporcje 3:2) ze wsparciem dla Dolby Vision IQ oraz odświeżaniem 120 Hz (dodatkowo w wersji z Intelem pojawi się funkcja Dynamic Refresh, pozwalająca pracować z konkretnym odświeżaniem - zmniejszenie częstotliwości ma pozytywnie wpłynąć np. na czas pracy na zasilaniu akumulatorowym). Ekran chroni również warstwa szkła Gorilla Glass 5. Microsoft Surface Pro 9 dostępny będzie w kilku wersjach kolorystycznych: grafitowym, platynowym, szafirowym (będący połączeniem niebieskiego i granatowego) oraz leśnym (ciemniejsza zieleń mająca przypominać las). Ponadto w sprzedaży pojawi się limitowana wersja Surface Pro 9 Liberty Special Edition, której design został przygotowany we współpracy z brytyjską marką Liberty London.

Microsoft Surface Laptop 5 ponownie oferowany będzie w niemal niezmienionej bryle o przekątnych 13,5" oraz 15". W przypadku mniejszego wariantu pojawią się wersje w całości metalowe oraz z materiałem Alcantara na obszarze palmrestu. Piętnastka oferowana będzie wyłącznie w metalowej obudowie. Tutaj również postawiono na najbardziej energooszczędne procesory Intel Alder Lake-U, jednocześnie zrezygnowano z układów AMD Ryzen. Surface Laptop 5 obsługuje do 32 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz SSD M.2 o pojemności do 1 TB. Microsoft w przypadku tego urządzenia zrezygnuje z magazynu 128 GB, zamiast tego najniższym oferowanym będzie model 256 GB. Microsoft Surface Laptop 5 13,5" oraz 15" ponownie otrzymają także dotykowe ekrany PixelSense o proporcjach 3:2. Z jakiegoś powodu producent nie chce zaoferować w tym przypadku lepszej jakości kamery internetowej, toteż użytkownicy muszą ponownie zadowolić się rozdzielczością 720p. Surface Laptop 5 we wszystkich wersjach posiada również certyfikat Intel evo.

Na końcu pozostaje odświeżony komputer All in One w postaci Microsoft Surface Studio 2+. Określenie "2+" dużo mówi o tym, czego spodziewać się po zestawie. Zmian wizualnych raczej nie uświadczymy, zamiast tego dostaniemy wydajniejsze podzespoły. Rozczarowaniem jest jednak już sam procesor - zamiast nowszej i nowocześniejszej generacji otrzymujemy zaledwie 4-rdzeniowy układ Intel Core i7-11370H. Nieco lepiej jest w przypadku układu graficznego - tutaj otrzymujemy do pracy model NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (choć o niewiadomym TGP). Do dyspozycji oddano także 32 GB RAM DDR4 3200 MHz oraz 1 TB SSD M.2. Ekran to 28-calowy panel PixelSense o wysokiej rozdzielczości 4500 x 3000 pikseli (3:2). Dużym plusem jest obecność trzech portów Thunderbolt 4 o pełnej przepustowości. W pudełku z komputerem otrzymamy akcesoria w postaci rysika Surface Pen, klawiatury Surface Keyboard oraz myszy komputerowej Surface Mouse. Ceny wszystkich urządzeń zostaną podane zapewne niedługo po zakończeniu konferencji Microsoftu.



Microsoft Surface Pro 9



Microsost Surface Pro 9 Liberty Special Edition



Microsoft Surface Laptop 5



Microsoft Surface Studio 2+

Źródło: Microsoft, PurePC