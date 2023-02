Microsoft Surface Laptop Studio 2 - nowa generacja notebooka otrzyma układy Intel Raptor Lake oraz NVIDIA GeForce RTX 4000

Microsoft posiada w swojej ofercie kilka różnorodnych urządzeń z rodziny Surface i dotyczy to przede wszystkim sektora przenośnych komputerów. Mamy klasyczne notebooki Surface Laptop, hybrydę Surface Pro oraz mobilną stację roboczą Surface Laptop Studio, będący połączeniem cech Surface Laptopa oraz nierozwijanego już Surface Booka. Ten ostatni pojawił się na razie tylko w ramach jednej generacji, bowiem to wciąż stosunkowo świeży pomysł. Pierwsza wersja jednak niedomagała pod względem wydajności. Szansę na poprawę ma druga generacja - w sieci pojawiły się właśnie pierwsze konkrety w tym temacie.

W bazie programu GeekBench pojawiły się pierwsze ślady notebooka Microsoft Surface Laptop Studio 2. Tym razem skorzysta on z procesorów Intel Raptor Lake-H i układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

Wpis w GeekBench odnosi się do urządzenia Microsoftu o nazwie kodowej "OEMEL" i dotyczy drugiej generacji mobilnej stacji roboczej Surface Laptop Studio. Charakteryzuje się on specjalnie zaprojektowanymi zawiasami, które umożliwiają zmianę położenia ekranu. Przykładowo sprzęt może wyglądać jak typowy notebook, ale równocześnie można np. ustawić ekran tuż przy touchpadzie, blokując w ten sposób dostęp do klawiatury. Poprzednik oferował jednak skromne podzespoły, na czele z 4-rdzeniowymi procesorami Intel Tiger Lake-H35 oraz układami NVIDIA GeForce RTX 3050 / GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU. Jakie zmiany znajdziemy w drugiej generacji Surface Laptop Studio?

Przede wszystkim Microsoft stawia na procesory 13. generacji Intel Raptor Lake-H. Wpis w GeekBench ujawnia jeden z wariantów Surface Laptop Studio, gdzie na pokładzie umieszczono 14-rdzeniowy i 20-wątkowy układ Core i7-13800H. Duża zmiana dotyczy także układu graficznego, gdzie znajdziemy model NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU z 8 GB pamięci GDDR6 oraz zegarem do 2010 MHz, co sugeruje bardziej energooszczędny wariant (przy maksymalnym TGP 115 W bez Dynamic Boost, taktowanie sięga 2370 MHz) układu Ada Lovelace. Microsoft Surface Laptop Studio 2. generacji oferuje również 64 GB pamięci DDR5. Zmiany są zatem zauważalne i bez wątpienia wpłyną na wydajność sprzętu. Pod względem designu nie spodziewamy się raczej większych zmian (te Microsoft wprowadza bardzo niechętnie, co dobitnie pokazują kolejne generacje Surface Pro i Surface Laptop). Niestety nie wiemy, kiedy producent planuje wprowadzić urządzenie do sprzedaży.

Źródło: GeekBench