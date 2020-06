Microsoft nie sprzeda policji technologii rozpoznawania twarzy

Temat rasizmu w Stadach Zjednoczonych nie schodzi z czołówek dzienników. Wszystko przez napiętą atmosferę społeczną związaną z protestami oraz zamieszkami wywołanymi śmiercią czarnoskórego Afroamerykanina, który zmarł na wskutek policyjnej akcji. Nie mnie oceniać prawidłowość przeprowadzenia czynności przez funkcjonariuszy, jednak fakt pozostaje faktem - zmarł człowiek. Z tego też powodu władze USA podjęły rozmowy, których celem jest opracowanie nowych przepisów federalnych odnoszących się do praw człowieka. Doszło do tego, że Microsoft i IBM zapowiedziały, że nie udostępnią policji systemów rozpoznawania twarzy, zanim wspomniane prace nie zostaną zakończone, a przepisy nie wejdą w życie. To się nazywa konkret.

Microsoft nie dostarczy amerykańskiej policji systemów rozpoznawania twarzy przed tym, aż rząd wprowadzi klarowne przepisy regulujące użycie tejże technologii przez funkcjonariuszy.

Kilka dni temu IBM potępił pomysł wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy do śledzenia i identyfikowania uczestników manifestacji i protestów, które miały miejsce po śmierci George'a Floyda. Podobne stanowisko zaprezentował właśnie Microsoft. Firma wyraźnie zaznaczyła, że nie zamierza dostarczać tego typu technologii amerykańskim policjantom. To może zmienić się tylko po wprowadzeniu przepisów określających sposoby i warunki użycia tych, jakże futurystycznych narzędzi. Rozpoznawanie twarzy jest w oczach giganta z Redmond „rasistowskie” i może prowadzić do nierówności społecznych.

Microsoft nie jest jedynym gigantem, który posiada w swoim portfolio technologię rozpoznawania twarzy. Podobnymi narzędziami mogą pochwalić się IBM, Amazon, Google oraz niektórzy producenci smartfonów z Androidem na pokładzie. Z rozwiązania korzystamy codziennie podczas odblokowywania urządzeń czy oznaczania znajomych w mediach społecznościowych. Sęk w tym, że technologia ta jest daleka od ideału, a co gorsze, badania potwierdziły, że w przypadku osób ciemnoskórych jej skuteczność jest zdecydowanie słabsza. Jeśli policja oprze swoje podejrzenia na wynikach wątpliwego narzędzia, może dojść do niesłusznych aresztowań. Właśnie temu sprzeciwia się między innymi Microsoft.

Źródło: The Washington Post, Unsplash