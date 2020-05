Microsoft zwalnia dziennikarzy i zastępuje ich sztuczną inteligencją

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Microsoft działa w branży mediowej od wielu, wielu lat. Usługę Microsoft News obsługują setki dziennikarzy oraz redaktorów, którzy codziennie zajmują się dostarczaniem czytelnikom interesującego kontentu. Sęk w tym, że gigant z Redmond coraz chętniej sięga w tej kwestii po pomoc sztucznej inteligencji. Czy AI ma szansę zastąpić ludzi pracujących w redakcjach? Wolałbym tego nie pisać, ale wygląda na to, że proces transformacji mediów już się rozpoczął. Microsoft zwalnia pierwszych pracowników, których obowiązki przejmie w pewnym sensie sztuczna inteligencja. Czy faktycznie jesteśmy świadkami istotnej zmiany w branży wydawniczej?

Microsoft zwalnia pracowników z USA i Wielkiej Brytanii odpowiedzialnych za weryfikację i edycję informacji na platformie informacyjnej MSN. Zastąpi ich sztuczna inteligencja.

Świat się zmienia i rozwój dotyka każdej branży. Dotychczasowe zawody i stanowiska pracy często przestają mieć znaczenie. Zastępują je całkiem nowe miejsca pracy. Operator drona, trener robotów czy specjalista ds. mediów społecznościowych to posady, o których kilka lat temu nikt nie słyszał. Dziś są to całkiem dobrze opłacane stanowiska. Pracę tracą natomiast działający na niewielką skalę rzemieślnicy, którzy są zastępowani przez zaawansowane linie produkcyjne naszpikowane inteligentnymi rozwiązaniami. Podobny los może spotkać w zasadzie większość znanym nam obecnie zawodów. Dotyczy to także branży, która pozwala mi zarobić na chleb, czyli dziennikarstwa. Za zwiastun takiego scenariusza możemy wziąć serię zwolnień redaktorów, do której doszło w Microsofcie.

Microsoft rozstał się z około 50 pracownikami z USA oraz plus minus 27 pracownikami z Wielkiej Brytanii. Wspomniana grupa zajmowała się selekcją, edycją oraz kreacją informacji na potrzeby usług „prasowych” giganta z Redmond. Microsoft News oprze wspomniane zadania na pracy sztucznej inteligencji i co gorsze, może zachęcić do podobnych działań wydawców. Oczywiście droga do całkowitego uniezależnienia się od ludzi w redakcji jest jeszcze daleka i nie jestem pewny, czy jest do końca możliwa. Element ludzki będzie potrzebny, choćby do weryfikowania tego, co „wyczynia” AI.

Źródło: The Guardian, The Verge, Engadget, Microsoft, unsplash