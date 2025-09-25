Raspberry Pi 500+ przynosi klawiaturę mechaniczną i wsparcie dla SSD. Nowy zestaw komputerowy już dostępny do kupienia

W świecie komputerów jednopłytkowych (SBC) jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii jest Raspberry Pi, z której wszystkie modele w Polsce nierzadko nazywa się "malinką". W jej skład wchodzą zarówno maleńkie płytki do podstawowych zadań, jak i większe, a przy tym bardziej funkcjonalne. Raspberry Pi Foundation od jakiegoś czasu ma w swojej ofercie gotowy zestaw komputerowy, który jest zamknięty w obudowie z klawiaturą. Właśnie doczekał się on udoskonalonej wersji.

Raspberry Pi Foundation zaprezentowało, a zarazem wprowadziło do oferty nową odsłonę zestawu komputerowego, na który składa się Raspberry Pi 5 w obudowie z klawiaturą. Nowość wprowadza klawiaturę mechaniczną, która może skorzystać z podświetlenia RGB, a także slot M.2 na nośniki SSD.

Jako że u podstaw zestawu komputerowego Raspberry Pi 500+ leży płytka Raspberry Pi 5, to nowość oferuje ten sam procesor i układ graficzny, jakimi analogicznie są Broadcom BCM2712 oraz VideoCore VII. W porównaniu z poprzednią odsłoną, która nie ma plusa w nazwie, spotkamy się z dwukrotnie większą pojemnością pamięci RAM, a także z napomkniętym slotem M.2, w którym fabrycznie usytuowany będzie nośnik SSD o pojemności 256 GB (autorska wersja z preinstalowanym Raspberry Pi OS). Ulepszenia są więc zauważalne, choć na tych aspektach się nie kończą.

Raspberry Pi 500 Raspberry Pi 500+ Procesor Broadcom BCM2712

4 x 2,4 GHz Cortex-A76 (64-bit) Układ graficzny VideoCore VII (OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X-4267 SDRAM 16 GB LPDDR4X-4267 SDRAM Nośnik danych 32 GB microSD (klasa A2) 256 GB SSD (M.2 NVMe 2280) Łączność Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 4 (2,5 i 5 GHz)

1 x Port Ethernet (1 Gb/s) GPIO Tak, 40 pinów Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C

1 x USB 2.0 typu A

2 x USB 3.0 typu A

1 x Slot na karty microSD

2 x micro HDMI (4K przy 60 kl/s) Klawiatura Membranowa (78, 79 lub 83 klawisze) Mechaniczna (84, 85 lub 88 klawiszy), przełączniki Gateron KS-33 Blue Low Profile, podświetlenie LED Zasilacz 27 W Wymiary 122 x 286 x 22 mm 123,06 x 312 x 35,76 mm Waga 379 g 623 g W produkcji przynajmniej do stycznia 2034 roku przynajmniej do stycznia 2035 roku Ceny* Oficjalnie: 90 lub 120 dolarów**

Botland: 599 zł (mysz, zasilacz, przewód micro HDMI, karta microSD 32 GB, przewodnik użytkowania) Oficjalnie: 200 lub 220 dolarów**

Botland: 979 zł (mysz, zasilacz, przewód micro HDMI, przewodnik użytkowania)

*Ceny za warianty z klawiaturą dla USA są niższe.

**Wyższa cena odnosi się do wersji z akcesoriami (Desktop Kit), a niższa do samego urządzenia.

Nowość oferuje klawiaturę mechaniczną z niskoprofilowymi przełącznikami Gateron KS-33 Blue (nakładki w kolorze RAL 7001 Silver Grey), które dodatkowo mają zapewnione indywidualne, a zarazem konfigurowalne podświetlenie LED (kontroler RP2040 z systemem QMK). Ich klik jest całkiem przyjemny (choć to oczywiście subiektywne odczucie), o czym możemy się przekonać, oglądając poniższy materiał wideo. W zestawie znajduje się także narzędzie, które pozwoli nam wyjąć nakładki i zmienić je na takie, które nam bardziej pasują. System można uruchomić nie tylko z nośnika SSD, ale i z karty pamięci, czy też z zewnętrznych nośników danych (USB). Nie zabrakło wsparcia dla interfejsu PCI Express. Nowość jest już dostępna np. w sklepie Botland. Kartę produktu znajdziemy tutaj, a oficjalną wiadomość pod tym adresem.

Źródło: Raspberry Pi via TechPowerUp, Botland