Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Gadżety

Raspberry Pi 500+ przynosi klawiaturę mechaniczną i wsparcie dla SSD. Nowy zestaw komputerowy już dostępny do kupienia

Natan Faleńczyk | 25-09-2025 18:30 |

Raspberry Pi 500+ przynosi klawiaturę mechaniczną i wsparcie dla SSD. Nowy zestaw komputerowy już dostępny do kupieniaW świecie komputerów jednopłytkowych (SBC) jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii jest Raspberry Pi, z której wszystkie modele w Polsce nierzadko nazywa się "malinką". W jej skład wchodzą zarówno maleńkie płytki do podstawowych zadań, jak i większe, a przy tym bardziej funkcjonalne. Raspberry Pi Foundation od jakiegoś czasu ma w swojej ofercie gotowy zestaw komputerowy, który jest zamknięty w obudowie z klawiaturą. Właśnie doczekał się on udoskonalonej wersji.

Raspberry Pi Foundation zaprezentowało, a zarazem wprowadziło do oferty nową odsłonę zestawu komputerowego, na który składa się Raspberry Pi 5 w obudowie z klawiaturą. Nowość wprowadza klawiaturę mechaniczną, która może skorzystać z podświetlenia RGB, a także slot M.2 na nośniki SSD.

Raspberry Pi 500+ przynosi klawiaturę mechaniczną i wsparcie dla SSD. Nowy zestaw komputerowy już dostępny do kupienia [1]

Raspberry Pi 5 - odświeżona edycja z 16 GB RAM już dostępna do kupienia. Większe możliwości w dość wysokiej cenie

Jako że u podstaw zestawu komputerowego Raspberry Pi 500+ leży płytka Raspberry Pi 5, to nowość oferuje ten sam procesor i układ graficzny, jakimi analogicznie są Broadcom BCM2712 oraz VideoCore VII. W porównaniu z poprzednią odsłoną, która nie ma plusa w nazwie, spotkamy się z dwukrotnie większą pojemnością pamięci RAM, a także z napomkniętym slotem M.2, w którym fabrycznie usytuowany będzie nośnik SSD o pojemności 256 GB (autorska wersja z preinstalowanym Raspberry Pi OS). Ulepszenia są więc zauważalne, choć na tych aspektach się nie kończą.

  Raspberry Pi 500 Raspberry Pi 500+
Procesor Broadcom BCM2712
4 x 2,4 GHz Cortex-A76 (64-bit)
Układ graficzny VideoCore VII (OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2)
Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X-4267 SDRAM 16 GB LPDDR4X-4267 SDRAM
Nośnik danych 32 GB microSD (klasa A2) 256 GB SSD (M.2 NVMe 2280)
Łączność Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 4 (2,5 i 5 GHz)
1 x Port Ethernet (1 Gb/s)
GPIO Tak, 40 pinów
Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C
1 x USB 2.0 typu A
2 x USB 3.0 typu A
1 x Slot na karty microSD
2 x micro HDMI (4K przy 60 kl/s)
Klawiatura Membranowa (78, 79 lub 83 klawisze) Mechaniczna (84, 85 lub 88 klawiszy), przełączniki Gateron KS-33 Blue Low Profile, podświetlenie LED
Zasilacz 27 W
Wymiary 122 x 286 x 22 mm 123,06 x 312 x 35,76 mm
Waga 379 g 623 g
W produkcji przynajmniej do stycznia 2034 roku przynajmniej do stycznia 2035 roku
Ceny* Oficjalnie: 90 lub 120 dolarów**
Botland: 599 zł (mysz, zasilacz, przewód  micro HDMI, karta microSD 32 GB, przewodnik użytkowania)		 Oficjalnie: 200 lub 220 dolarów**
Botland: 979 zł (mysz, zasilacz, przewód micro HDMI, przewodnik użytkowania)

*Ceny za warianty z klawiaturą dla USA są niższe.
**Wyższa cena odnosi się do wersji z akcesoriami (Desktop Kit), a niższa do samego urządzenia.

Raspberry Pi 500+ przynosi klawiaturę mechaniczną i wsparcie dla SSD. Nowy zestaw komputerowy już dostępny do kupienia [2]

Raspberry Pi 500+ przynosi klawiaturę mechaniczną i wsparcie dla SSD. Nowy zestaw komputerowy już dostępny do kupienia [3]

Raspberry Pi Pico 2 W - nowa odsłona popularnej płytki wprowadza Wi-Fi i Bluetooth. Cena nadal na dobrym poziomie

Nowość oferuje klawiaturę mechaniczną z niskoprofilowymi przełącznikami Gateron KS-33 Blue (nakładki w kolorze RAL 7001 Silver Grey), które dodatkowo mają zapewnione indywidualne, a zarazem konfigurowalne podświetlenie LED (kontroler RP2040 z systemem QMK). Ich klik jest całkiem przyjemny (choć to oczywiście subiektywne odczucie), o czym możemy się przekonać, oglądając poniższy materiał wideo. W zestawie znajduje się także narzędzie, które pozwoli nam wyjąć nakładki i zmienić je na takie, które nam bardziej pasują. System można uruchomić nie tylko z nośnika SSD, ale i z karty pamięci, czy też z zewnętrznych nośników danych (USB). Nie zabrakło wsparcia dla interfejsu PCI Express. Nowość jest już dostępna np. w sklepie Botland. Kartę produktu znajdziemy tutaj, a oficjalną wiadomość pod tym adresem.

Raspberry Pi 500+ przynosi klawiaturę mechaniczną i wsparcie dla SSD. Nowy zestaw komputerowy już dostępny do kupienia [4]

Źródło: Raspberry Pi via TechPowerUp, Botland
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Znasz odkurzacze Roomba? Ich twórca, iRobot, zostanie przejęty przez chińską firmę. Trwa proces restrukturyzacyjny

Znasz odkurzacze Roomba? Ich twórca, iRobot, zostanie przejęty przez chińską firmę. Trwa proces restrukturyzacyjny

52
Alibaba Quark AI Glasses to chińskie okulary AI z wymiennymi akumulatorami i ceną o połowę niższą od Ray-Ban Meta Display

Alibaba Quark AI Glasses to chińskie okulary AI z wymiennymi akumulatorami i ceną o połowę niższą od Ray-Ban Meta Display

16
Apple, druk 3D, lasery, tytan i seria Apple Watch - co mają ze sobą wspólnego? Firma objaśnia tworzenie kopert dla smartwatchy

Apple, druk 3D, lasery, tytan i seria Apple Watch - co mają ze sobą wspólnego? Firma objaśnia tworzenie kopert dla smartwatchy

7
Apple Watch narusza patent firmy Masimo. Przysięgli zasądzili karę w wysokości 634 mln dolarów

Apple Watch narusza patent firmy Masimo. Przysięgli zasądzili karę w wysokości 634 mln dolarów

23
Meta Quest 3S dostępne nawet prawie 300 zł taniej. Kolejna promocja na gogle VR, które zastąpiły model Quest 2

Meta Quest 3S dostępne nawet prawie 300 zł taniej. Kolejna promocja na gogle VR, które zastąpiły model Quest 2

26
Liczba komentarzy: 28

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.