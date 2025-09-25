Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Rozrywka

007 First Light - nowy gameplay, a na nim przedstawienie jednej z ważnych postaci, w którą wciela się znana hollywoodzka aktorka

Szymon Góraj | 25-09-2025 18:00 |

007 First Light - nowy gameplay, a na nim przedstawienie jednej z ważnych postaci, w którą wciela się znana hollywoodzka aktorkaJakkolwiek IO Interactive w dalszym ciągu prężnie rozwija uniwersum Hitmana, z pewnością nie jest to już ich główny punkt skupienia. Agent 47 schodzi nieco na pobocze, a zastępuje go znacznie słynniejszy Agent 007. Na oficjalne materiały trzeba było trochę zaczekać, ale gdy już się pojawiły, to w sporej ilości. Dostaliśmy już niemało szczegółów związanych z rozgrywką, a ostatnio do sieci zawitał kolejny gameplay trailer, przedstawiający ważną postać.

007 First Light otrzymało nowy materiał z kilkoma scenami oraz przedstawieniem postaci, w którą wciela się Gemma Chan.

007 First Light - nowy gameplay, a na nim przedstawienie jednej z ważnych postaci, w którą wciela się znana hollywoodzka aktorka [1]

Gra 007 First Light zaprezentowana na długim gameplayu. Gra zadebiutuje na PC, PlayStation 5, Xbox Series i Nintendo Switch 2

Jak już IO Interactive bierze się za grę akcję z motywami skradankowymi, to mamy podstawy, by oczekiwać naprawdę wysokiej jakości. Ostatnio studio poczuła na własnej skórze wady bycia wydawcą, gdy Build A Rockey Boy popełniło Mindseye - prawdopodobnie najgorszą grę 2025 roku - ale po owej katastrofie twórcy wreszcie mogą już skoncentrować się na kampanii promocyjnej i przede wszystkim przygotowywaniu gry na marzec przyszłego roku. Na razie zaś możemy przyjrzeć się kolejnej istotnej zapowiedzi:

007 First Light - James Bond od IO Interactive wreszcie z zapowiedzią. Nowe początki agenta Jej Królewskiej Mości

Najpierw dostajemy przebitkę kolejnych scen z gry. Potwierdza się, że akcja będzie tak różnorodna i efektowna jak w samych filmach z Agentem Jej Królewskiej Mości w roli głównej. Do tego zaprezentowano kolejną postać wspierającą Bonda w jego dążeniach. Tym razem chodzi o Dr Selinę Tan. Wciela się w nią Gemma Chan, która przez lata zdążyła już sobie zbudować mocne nazwisko w Hollywood. W przeszłości zagrała m.in. w serialu "Humans", niezwykle popularnej komedii romantycznej "Bajecznie bogaci Azjaci", miała również występy w filmach Marvela (i to w dwóch różnych rolach): "Kapitan Marvel" oraz "Eternals".

007 First Light - nowy gameplay, a na nim przedstawienie jednej z ważnych postaci, w którą wciela się znana hollywoodzka aktorka [2]

007 First Light - nowy gameplay, a na nim przedstawienie jednej z ważnych postaci, w którą wciela się znana hollywoodzka aktorka [3]

Źródło: IO Interactive (Youtube)
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

10
Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

17
HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

16
Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

14
GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

57
Liczba komentarzy: 17

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.