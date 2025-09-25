007 First Light - nowy gameplay, a na nim przedstawienie jednej z ważnych postaci, w którą wciela się znana hollywoodzka aktorka

Jakkolwiek IO Interactive w dalszym ciągu prężnie rozwija uniwersum Hitmana, z pewnością nie jest to już ich główny punkt skupienia. Agent 47 schodzi nieco na pobocze, a zastępuje go znacznie słynniejszy Agent 007. Na oficjalne materiały trzeba było trochę zaczekać, ale gdy już się pojawiły, to w sporej ilości. Dostaliśmy już niemało szczegółów związanych z rozgrywką, a ostatnio do sieci zawitał kolejny gameplay trailer, przedstawiający ważną postać.

007 First Light otrzymało nowy materiał z kilkoma scenami oraz przedstawieniem postaci, w którą wciela się Gemma Chan.

Jak już IO Interactive bierze się za grę akcję z motywami skradankowymi, to mamy podstawy, by oczekiwać naprawdę wysokiej jakości. Ostatnio studio poczuła na własnej skórze wady bycia wydawcą, gdy Build A Rockey Boy popełniło Mindseye - prawdopodobnie najgorszą grę 2025 roku - ale po owej katastrofie twórcy wreszcie mogą już skoncentrować się na kampanii promocyjnej i przede wszystkim przygotowywaniu gry na marzec przyszłego roku. Na razie zaś możemy przyjrzeć się kolejnej istotnej zapowiedzi:

Najpierw dostajemy przebitkę kolejnych scen z gry. Potwierdza się, że akcja będzie tak różnorodna i efektowna jak w samych filmach z Agentem Jej Królewskiej Mości w roli głównej. Do tego zaprezentowano kolejną postać wspierającą Bonda w jego dążeniach. Tym razem chodzi o Dr Selinę Tan. Wciela się w nią Gemma Chan, która przez lata zdążyła już sobie zbudować mocne nazwisko w Hollywood. W przeszłości zagrała m.in. w serialu "Humans", niezwykle popularnej komedii romantycznej "Bajecznie bogaci Azjaci", miała również występy w filmach Marvela (i to w dwóch różnych rolach): "Kapitan Marvel" oraz "Eternals".

Źródło: IO Interactive (Youtube)