Micron 2400 - Wydajny, miniaturowy nośnik SSD o pojemności do 2 TB. Ideał do przenośnych konsol pokroju Valve Steam Deck?

Jeszcze kilka lat temu zestawy komputerowe oparte na płytach głównych Mini ITX należały do rzadkości. Tworzone były albo przez największych entuzjastów, albo ich wydajność pozostawiała sporo do życzenia. Czemu? Cóż, wybór podzespołów był niewielki, a ich ceny wysokie. Obecnie jednak nic nie stoi na przeszkodzie by złożyć małego PCta, który nie będzie odbiegał wydajnością od blaszaka standardowych rozmiarów. Wszystko za sprawą postępującej miniaturyzacji. Dzisiaj przyjrzymy się nośnikom półprzewodnikowym Micron 2400 o pojemności do 2 TB, które za sprawą standardu M.2 2230 idealnie sprawdzą się w UMPC, ultrabookach czy przenośnych konsolach pokroju nadciągającego Valve Steam Deck.

Nośniki Micron 2400 dostępne będą w trzech różnych rozmiarach - M.2 2230, M.2 2242 oraz M.2 2280. Wszystkie zaoferują pojemność od 512 GB do 2 TB.

Amerykańska firma Micron zaprezentowała właśnie nową serię nośników półprzewodnikowych z oznaczeniem 2400. Korzystają one z interfejsu PCI Express 4.0 x4, protokołu NVMe 1.4 oraz najnowszych, 176-warstwowych kości pamięci typu QLC NAND. Użyty kontroler nie został zdradzony. Użytkownik ma do wyboru trzy różne pojemności - 512 GB oraz 1 i 2 TB. Różnią się one wydajnością, która dokładnie rozpisana została w tabeli poniżej. Najwydajniejszy wariant notuje do 4500 MB/s dla odczytu sekwencyjnego oraz do 4000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Micron 2400 512 GB Micron 2400 1 TB Micron 2400 2 TB Format M.2 22(30/42/80) M.2 22(30/42/80) M.2 22(30/42/80) Interfejs PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Odczyt sekwencyjny do 4200 MB/s do 4500 MB/s do 4500 MB/s Zapis sekwencyjny do 1800 MB/s do 3600 MB/s do 4000 MB/s Odczyt losowy do 400 000 IOPS do 600 000 IOPS do 650 000 IOPS Zapis losowy do 400 000 IOPS do 650 000 IOPS do 700 000 IOPS TBW 150 TB 300 TB 600 TB

Seria Micron 2400 dostępna będzie w trzech różnych standardach - M.2 2230, 2242 oraz 2280. Wszystkie z nich dostępne będą w trzech wspomnianych już pojemnościach. Tym samym najmniejszy wariant może być ciekawym wyborem do konsol pokroju Valve Steam Deck czy podobnych rozwiązań z Azji albo po prostu komputerów typu UMPC. Większy zaś trafi do laptopów i komputerów stacjonarnych. Producent co prawda nie zdradził sugerowanych cen, ale określa opisywaną linię SSD słowem "value", a więc nie powinno być (przesadnie) drogo.

Źródło: Micron