Meta Quest v55 - nowa aktualizacja dla headsetów jest już dostępna. Twórcy chwalą się lepszą wydajnością urządzeń

Przy prezentacji nadchodzącego headsetu do mieszanej rzeczywistości Meta Quest 3 zapowiedziano również aktualizację dla obecnych modeli, która miała za sobą przynieść lepszą ogólną wydajność oraz wprowadzenie technologii DSR. Minęło już trochę czasu od tamtego wydarzenia i obecnie możemy pobrać już stabilną wersję update'u. Wprowadzone zmiany dotknęły jednak nie tylko kwestii związanych z wydajnością, lecz także z funkcjonalnością oprogramowania.

Meta udostępnia kolejną aktualizacją dla swoich gogli rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, jakimi są Meta Quest 2 oraz Meta Quest Pro. Update oznaczony numerem 55 przynosi kilka znaczących zmian, szczególnie jeśli chodzi o wydajność obu urządzań.

Headsety mają być teraz bardziej wydajne, ponieważ podniesiono ich zegary zarówno jeśli chodzi o procesor, jak i układ graficzny. Zmiany te mają zwiększyć wydajność procesora w obu modelach o maksymalnie 26%, natomiast układ graficzny w Meta Quest 2 przyspieszono o 19% (tak więc najprawdopodobniej częstotliwość taktowania wynosi teraz 625 MHz), a w modelu Meta Quest Pro o 11%. Po dodaniu do tego obsługi technologii Dynamic Resolution Scaling, którą będzie można wykorzystać w grach, powinniśmy liczyć na dużo większe możliwości urządzeń, jednak dopiero kiedy programiści zaimplementują to rozwiązanie do swoich produkcji. Wzrost wydajności powinien być również widoczny w trakcie ogólnej obsługi oprogramowania.

Dodano także funkcję Passcode, więc mamy możliwość zabezpieczenia swojego sprzętu za pomocą kodu numerycznego, który możemy ustalić w zakresie od 4 do 12 znaków. Użytkownicy do dyspozycji otrzymają osobną aplikację Messenger, z której będzie można korzystać ponad wszystkimi aplikacjami i grami. Możliwa jest też personalizacja swojego awatara. Funkcja Explore została nieco rozbudowana i pozwala teraz na oglądanie krótkich filmików (Reels) z Instagrama oraz Facebooka, dostęp do sklepu z awatarami oraz do platform takich jak Peacock, YouTube VR, Plut TV czy Xtadium. Przeglądarka Meta Quest wspiera już obsługę multitouch, co będzie szczególnie przydatne przy przeglądaniu map. Poprawiono śledzenie oczu w Meta Quest Pro oraz dodano dwa nowe wirtualne środowiska dla headsetów.

Źródło: Meta