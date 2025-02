Meta Quest 3S + Pico 4S - nowe headsety VR/AR szykują się do premiery. Znamy ich wygląd i częściową specyfikację

Do swojego rynkowego debiutu przygotowują się dwa headsety do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. O pierwszym z nich, czyli Meta Quest 3S, informacje pojawiły się w internecie już w marcu 2024 roku, a teraz zyskaliśmy potwierdzony wygląd urządzenia. Gogle będą tańsze od podstawowej wersji, choć ucierpi przez to jakość obrazu. Z kolei drugim headsetem będzie produkt od firmy podległej pod ByteDance, a więc Pico 4S - tym razem jednak szykuje się lepsza odsłona.

Dwa headsety do mieszanej rzeczywistości zmierzają na rynek. Rywalizować ze sobą będą produkty od firm Meta oraz ByteDance. Mowa bowiem o goglach Meta Quest 3S, a także Pico 4S. Drugi produkt zapowiada się całkiem ciekawie.

Meta ma obecnie największe udziały w segmencie gogli VR/AR. Najlepiej sprzedającą się odsłoną nadal pozostaje headset Meta Quest 2, choć obecnie nie można już go nabyć (nie wiadomo, czy ta wersja wróci do regularnej sprzedaży). Jej następca, czyli Meta Quest 3 (recenzja), nie sprzedaje się tak dobrze, jak poprzednik (od końcówki września 2023 roku do końcówki czerwca 2024 roku sprzedano ponad 1 mln egzemplarzy, z kolei druga odsłona w ciągu trzech lat rozeszła się w ok. 20 mln sztuk). Firma przygotowuje się więc do wprowadzenia tańszego wariantu, który zaoferuje mieszaną rzeczywistość w niższej cenie. Niestety będzie się to wiązać ze wspomnianym pogorszeniem jakości obrazu, gdyż nadchodzący model skorzysta z soczewek Fresnela, a nie naleśnikowych (ang. pancake), które zapewniają klarowny obraz na całym obszarze. Dodatkowo rozdzielczość na jedno oko będzie nieco niższa, co dobrze uwidacznia poniższa tabela. Natomiast ponownie będziemy mogli liczyć na układ Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. Cena ma ponoć być niższa od 300 dolarów, ale nie jest to oficjalna informacja. Na więcej szczegółów trzeba więc jeszcze trochę poczekać.

Meta Quest 2 Meta Quest 3 Meta Quest 3S Wyświetlacze IPS LCD

1832 x 1920 px na każde oko 4K+ Infinite Display, LCD

2064 x 2208 px na każde oko LCD

1832 x 1920 px na każde oko Soczewki Fresnel Pancake Fresnel Częstotliwość odświeżania 72 - 120 Hz 90 / 120 Hz Zakres IPD 58 - 68 mm 58 - 68 mm Brak informacji Pole widzenia (FOV) 97 / 93 stopnie 110 / 96 stopni Procesor Snapdragon XR2 (7 nm)

1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz Snapdragon XR2 Gen 2 (4 nm)

6 x 2,36 GHz Cortex-A78C Układ graficzny Adreno 650 (1,3 TFLOPS) Adreno 740 (3,7 TFLOPS) Pamięć RAM 6 GB 8 GB Brak informacji Pamięć wbudowana 128 / 256 GB 128 / 512 GB 128 / 256 GB Łączność Wi-Fi 6, Blueooth 5 Wi-Fi 6E, Blueooth 5.3 Brak informacji Złącza USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm, magnetyczne złącze do ładowania Akumulator 14 Wh 19,44 Wh Wymiary i waga 191,5 x 102 x 142,5 mm / 503 g 184 x 160 x 98 mm / 515 g Cena 128 GB - 349,99 euro

256 GB - 399,99 euro 128 GB - 549,99 euro

512 GB - 699,99 euro

Natomiast drugi z omawianych headsetów, czyli Pico 4S, będzie postawieniem pierwszego kroku w świat rzeczywistości mieszanej przez firmę ByteDance (właściciel TikToka). Procesor będzie tutaj taki sam, jak w omawianych przed chwilą goglach Meta Quest 3, jednak spotkamy się z 12 GB pamięci RAM. Jeśli zaś chodzi o aspekty związane z obrazem, to do dyspozycji zostaną oddane soczewki naleśnikowe, a na pokładzie znajdą się dwa ekrany LCD o przekątnej 2,56 cala każdy. Rozdzielczość na jedno oko wyniesie 2160 x 2160 pikseli, z kolei częstotliwość odświeżania to 90 Hz (przy polu widzenia wynoszącym 105 stopni). Warto wspomnieć także o specjalnych paskach na ręce, które pozwolą śledzić je w każdej sytuacji. Premiera odbędzie się już 20 sierpnia 2024 roku, choć nie wiemy, czy produkt od razu, ani w jakiej cenie trafi do Europy.

