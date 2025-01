Meta Quest 3 - nowe gogle VR są już dostępne do kupienia. Pierwsze osoby otrzymają darmową zawartość

Po oficjalnej zapowiedzi i prezentacji najnowszej odsłony gogli AR/VR Meta Quest 3 nareszcie trafiły one do sprzedaży - a dokładniej mówiąc do przedsprzedaży. Nowa generacja przynosi za sobą szereg zmian, choć poza tak oczywistymi, jak większa wydajność od poprzednika, kryje się także możliwość uczestniczenia w rozgrywce poprzez tryb AR. Co ciekawe, gogle mają też lepszą rozdzielczość ekranu od droższych Meta Quest Pro. Niestety, cena także została znacząco podniesiona.

Nowa generacji gogli Meta Quest 3 oficjalnie wkroczyła do sprzedaży. Wraz z zauważalnym wzrostem ceny, klienci otrzymają także dużo więcej funkcji.

Nowe gogle przynoszą lekki powiew świeżości w stosunku do swojego poprzednika, choć według mojej subiektywnej opinii mogą nie być aż tak popularne, jak on, głównie ze względu na swoją cenę. Trzecia generacji headsetu pozwala użytkownikom na lepsze wykorzystanie zewnętrznych kamer, które są w stanie teraz przekazywać do ekranów kolorowy obraz. Dzięki temu zabawa może się toczyć w trybie wirtualnym oraz poniekąd rzeczywistym. W celu przełączenia się pomiędzy widokiem z kamer a obrazem z gogli wystarczy dwukrotnie dotknąć prawego boku headsetu - rozwiązanie znane z wielu bezprzewodowych słuchawek dousznych, choć w tym wypadku spowoduje to przełączanie utworu. Warto również zaznaczyć, że według Mety mamy do czynienia z dwukrotnie większa mocą graficzną - wszystko dzięki układowi Qualcomma, jakim jest Snapdragon XR2 Gen 2.

Sporej zmianie uległa również wspomniana rozdzielczość wyświetlacza (4K+ Infinite Display), która wynosi teraz 2064 x 2208 px na każde oko. Daje nam to naprawdę duże zagęszczenie pikseli, którego nie osiąga ani Valve Index (1440 × 1600 px), ani też Meta Quest Pro (1800 x 1920 px) - headsety, które są o wiele droższe. Do tego otrzymujemy ulepszone kontrolery, które obsługują haptyczne wibracje (TruTouch). Gogle dają także możliwość zagrania w tytuły z Xbox Game Pass, po sparowaniu z padem. Młodych graczy z pewnością ucieszy najbardziej dostępność gry Roblox w wersji VR. Meta Quest 3 są możliwe do nabycia w dwóch wariantach, a ich ceny wraz z dodatkami przedstawiono poniżej. Obecna przedsprzedaż potrwa do 10 października 2023 roku.

Cena Dodatki Meta Quest 3 128 GB 549,99 euro Asgard’s Wrath 2 (grudzień 2023 r.) Meta Quest 3 512 GB 699,99 euro Asgard’s Wrath 2 (grudzień 2023 r.)

Subskrypcja Meta Quest+ Pasek Elite 79,99 euro Nie dotyczy Pasek Elite z baterią 149,99 euro Nie dotyczy

Źródło: Meta