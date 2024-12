Meta z poważną awarią systemów, nie działa Facebook, Messenger i Instagram. Trwają prace nad przywróceniem serwisów

W historii Internetu wielokrotnie zdarzały się awarie systemów Meta, czyli firmy odpowiedzialnej za takie platformy jak Facebook, Instagram czy popularny komunikator tekstowy Messenger. Dziś do tego grona możemy dopisać następny internetowy blackout, gdyż właśnie na całym świecie użytkownicy z zaskoczeniem stwierdzają brak dostępu do popularnych aplikacji kalifornijskiej firmy.

W dniu publikacji tej aktualności, nieco po godzinie szesnastej, doszło do globalnej awarii systemów i serwerów Meta. Oznacza to brak dostępu do aplikacji takich jak Facebook, Instagram, Threads i tekstowy komunikator Messenger. Wszyscy użytkownicy ostatniej z wymienionych aplikacji zostali wylogowani z swoich profili i utracili możliwość ponownego zalogowania się. Instagram i Facebook nie wyświetlają nowych treści, a po próbach zmiany okien wyrzucają do ekranu logowania. Również w tym przypadku ponowne logowanie nie działa.

Obecnie Meta nie wydała żadnego oświadczenia odnośnie do cyfrowego blackout-u swoich aplikacji. Przyczyna tak rozległej awarii systemów i serwerów firmy pozostaje nieznana. Pomimo że wspomniane aplikacje stały się stałym elementem naszego codziennego życia, dzisiejsze wydarzenia przypominają nam, że nawet najbardziej popularne platformy mogą doświadczyć awarii. Warto zauważyć, że w takich momentach warto docenić chwilowy cyfrowy odpoczynek i skoncentrować się na innych rzeczach. Oczekujemy dalszych informacji od Meta dotyczących przyczyny i planów naprawy tej sytuacji.

Źródło: PurePC