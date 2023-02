Facebook osiągnął właśnie 2 miliardy aktywnych użytkowników. Serwis nadal się rozwija pomimo cięć w firmie

Facebook jest już z nami od niemal 19 lat. W tym czasie docierało (i nadal tak jest) mnóstwo kontrowersyjnych informacji odnośnie działań firmy. Czy zaszkodziło to w rozwoju? Wręcz przeciwnie. Meta właśnie pochwaliła się swoim raportem, z którego dowiadujemy się, że z serwisu dziennie korzysta przeszło 2 miliardy użytkowników. Nie zważając na przeciwności losu, firma nadal notuje zyski.

W ostatnim czasie większość firm na świecie dokonuje cięć w swoich firmach. Kolejni pracownicy są masowo zwalniani. Nie inaczej wygląda sytuacja, jeśli przyjrzymy się obecnej firmie Meta. Po nie tak dawnym zwolnieniu 11 tysięcy pracowników, Mark Zuckerberg ogłosił, że ten rok ma być "Rokiem Wydajności". Po takim oświadczeniu możemy się tylko spodziewać więcej redukcji miejsc pracy. Sam Facebook nie ma też zbyt pochlebnej opinii. Co rusz wychodzą na jaw dość prowokacyjne informacje odnoszące się do działań firmy. I właśnie w tym momencie Meta publikuje raport DAUs (Daily Active Users) oraz zysków firmy w ostatnim kwartale. Wynika z niego, że dla Facebooka niestraszne są takie zawirowania. Z pracownikami czy bez radzi sobie świetnie. Choć zapewne do czasu.

Oczywiście Facebook nie jest pierwszym produktem Mety, któremu udało się osiągnąć tak kolosalną liczbę aktywnych użytkowników. WhatsApp osiągnął 2 miliardy aktywnych użytkowników na przełomie 2020 roku. A jak na tym tle radzą sobie inni? TikTok w trzecim kwartale ubiegłego roku osiągnął 1,5 miliarda DAUs. Instagramowi udało się osiągnąć 2 mld pod koniec 2021. YouTube zaś osiągnął ten pułap na początku 2019 roku. Snapchat - drugi kwartał 2019. Natomiast Twitter przekroczył tę barierę pod koniec pierwszego kwartału 2021. Poniżej tabelka, w razie gdyby ktoś chciałby sobie porównać statystyki (liczone w mld), począwszy od 2019 roku aż do końcówki 2022.

Facebook WhatsApp Snapchat YouTube TikTok Twitter Q1'19 1,562 1,730 1,9 2,011 0,333 1,34 Q2'19 1,587 1,813 2,03 2,078 0,381 1,39 Q3'19 1,623 1,896 2,1 2,147 0,439 1,45 Q4'19 1,657 1,980 2,18 2,202 0,508 1,52 Q1'20 1,734 2,065 2,29 2,257 0,583 1,66 Q2'20 1,785 2,102 2,38 2,309 0,700 1,86 Q3'20 1,820 2,156 2,49 2,368 0,667 1,87 Q4'20 1,845 2,198 2,65 2,409 0,756 1,92 Q1'21 1,878 2,245 2,8 2,462 0,812 1,99 Q2'21 1,908 2,289 2,93 2,511 0,902 2,06 Q3'21 1,930 2,317 3,06 2,567 1,037 2,11 Q4'21 1,929 2,343 3,19 2,598 1,202 2,17 Q1'22 1,960 2,376 3,32 2,634 1,398 2,29 Q2'22 1,968 2,413 3,47 2,666 1,466 2,378 Q3'22 1,984 2,418 3,63 2,671 1,534 - Q4'22 2 - - - - -

Meta zanotowała spadek kilku procent, jeśli chodzi o przychody za 2022 rok. Nie przeszkodziło to jednak, aby w ostatnim kwartale zarobić 32,2 mld dolarów. Firma skupia się nadal na rozwijaniu Metaverse i produktów z nią związanych. W czwartym kwartale zeszłego roku poniosła przez to 14 mld dolarów straty, jednak dyrektor generalny wypowiedział się, że nadal będą się skupiać na rozwijaniu całego projektu i spodziewają się strat na tym polu również w tym roku. Dodał też, że będą się bardziej koncentrować na rozwoju Generative AI, ponieważ jest to "bardzo ekscytujący nowy obszar z szerokimi możliwościami". Takie zapewnienia Mety są dość kontrowersyjne, zważywszy na to, że właśnie ogłosili koniec wsparcia dla gry Echo Arena, przeznaczonej na gogle VR - Oculus Quest.

Źródło: Engadget, Statista