Meta uruchamia sklep z płatnymi ubraniami dla awatarów. Póki co dla Facebooka, Messegnera i Instagrama

Jakoś przed dwoma miesiącami informowaliśmy, że Meta w obrębie VR-owej aplikacji Horizon Worlds zaczęła testować sprzedawanie cyfrowych dóbr. Nikt nie miał wówczas wątpliwości, że tego typu handel "rozpełznie" się także i na inne platformy niebieskiego social-giganta. Faktycznie – nie trzeba było długo czekać, aby Mark Zuckerberg zapowiedział uruchomienie sklepu z ciuchami dla facebookowych / instagramowych awatarów...

Mark Zuckerberg zapowiedział uruchomienie sklepu z ciuchami dla facebookowych i instagramowych awatarów. Taki cyfrowy fatałaszek potrafi kosztować nawet 40 złotych. No ale czego się nie robi dla stylu....

"Uruchamiamy nasz sklep dla awatarów na Facebooku, Instagramie i Messengerze, dzięki czemu możesz już kupować cyfrowe ubrania, aby wystylizować swojego awatara. Towary cyfrowe będą ważnym sposobem wyrażania siebie w metaverse i głównym motorem kreatywnej gospodarki. Cieszę się, że mogę dodać więcej marek i wkrótce wprowadzić to rozwiązanie również do VR. Eva Chen i ja wypróbowaliśmy kilka nowych stylizacji (...)" - pisze Zuckerberg, udostępniając przy tym kilka zdjęć wspomnianych "stylówek":

CEO Mety dodaje także żartobliwie, że to powiew świeżości, biorąc pod uwagę jego sztandarowy sweter. Ów "powiew świeżości" został udostępniony póki co wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku oraz Tajlandii. Tamtejsi facebookowicze / instagramowicze mogą już kupować dla swoich awaratów cyfrowe ciuchy marek takich jak Thom Browne, Balenciaga czy Prada. Ceny? W zależności od "skórki", zapłacimy od 13 do 40 złotych.

