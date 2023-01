Były pracownik Mety zdradził, że aplikacja Facebook celowo zużywa baterie w smartfonach

Już od dawna mogliśmy słyszeć pogłoski, że aplikacje Mety takie jak Facebook czy Messenger, ukradkiem zabierają nam procenty z naszej baterii. Te plotki potwierdził właśnie były pracownik firmy - George Hayward. Twierdzi on, że Meta przeprowadza potajemnie negatywne testowanie na urządzeniach, na których zainstalowana jest jedna z ich aplikacji. Czy ta informacja powinna nas zaskoczyć? W żadnym razie.

Meta ma sporo za uszami, jednak światło dzienne właśnie ujrzały nowe informacje. Facebook i Messenger ukradkiem, a jednocześnie celowo, rozładowują baterię w smartfonach.

Według The New York Post, firmy używają negatywnego testowania w celu sprawdzenia funkcjonalności aplikacji. W ten sposób jednak obniżają poziom baterii - bez wiedzy i zgody użytkownika. Cała praktyka jest dość dobrze znana w obrębie pracowników firmy, jednak rzadko kiedy informacja o tym wychodzi na światło dzienne. Wcześniej wspomniany George zajmował w firmie stanowisko "mistrza danych". Został zwolniony właśnie z powodu odmowy brania udziału w takich działaniach. "Powiedziałem do menedżera: 'To może komuś zaszkodzić'. W odpowiedzi usłyszałem tylko: 'Zaszkodzenie kilku osobom, może pomóc większej liczbie ludzi'" - powiedział Hayward w wywiadzie dla NYP.

Po zwolnieniu George'a, złożył on pozew w sądzie przeciwko firmie i jej praktykom. Niestety, warunki jego zatrudnienia oddaliły sprawę do sądu arbitrażowego i musiał się z niej wycofać. Komentując całą sytuację, jego adwokat powiedział: "Bez cienia wątpliwości, to nielegalne. Irytujące jest to, że mój telefon i bateria mogą być kontrolowane przez kogokolwiek". Wiadomo, że pracownicy w którymś momencie swojego zatrudnienia otrzymują dokument szkoleniowy pod tytułem "Jak przeprowadzać przemyślane testy negatywne". Zawiera on przykłady takich pomiarów. Z pewnością firma nie od dziś praktykuje takie postępowanie. Jednak nie powinniśmy myśleć, że po oficjalnym wyjściu na jaw takich informacji cokolwiek ulegnie zmianie.

Źródło: The New York Post, PhoneArena