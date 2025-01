Meta blokuje "potencjalnie wrażliwe" treści w wyszukiwarce serwisu Threads. Cenzury ciąg dalszy

Okazuje się, że niedawno wprowadzona przez Threads możliwość wyszukiwania słów kluczowych nie będzie współpracować ze wszystkimi tematami. Jak się bowiem okazuje, aplikacja blokuje obecnie wyszukiwanie szeregu 'potencjalnie wrażliwych' słów, takich jak szczepionka czy Covid, a więc słów, które wcześniej były powiązane z rzekomymi dezinformacjami na platformie Meta.

O ograniczeniach po raz pierwszy poinformował serwis The Washington Post. Jest to, jak się wydaje, próba zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się kontrowersyjnych treści w najnowszym produkcie spółki Meta, jakim jest właśnie Threads. Oprócz okołocovidowych sformułowań, w wyszukiwarce nie znajdziemy także tematów związanych z gore, nagością czy seksem. Firma Marka Zuckerberga odniosła się już do sytuacji i stwierdziła, że jest to środek tymczasowy.

"Funkcja wyszukiwania tymczasowo nie zapewnia wyników dla słów kluczowych, które mogą wyświetlać potencjalnie wrażliwe treści" - powiedział rzecznik Threads. Z kolei Adam Mosseri, szef Instagrama, który nadzoruje również Threads, napisał na Twitterze, że firma "stara się uczyć na ostatnich błędach i wierzy, że zawsze lepiej jest zachować ostrożność". Threads miało być od początku alternatywą dla Twittera, ale wygląda na to, że nie zanosi nam się nam na przesadnie "otwarte" światopoglądowo medium.

