Threads w ciągu 4 dni zyskał 100 mln użytkowników. Z łatwością możemy zacząć korzystać z aplikacji z Polsce

Konkurencja dla Twittera stale rośnie w siłę. Threads może się pochwalić już przeszło 100 mln zarejestrowanych użytkowników, a liczba ta błyskawicznie się zwiększa. Dla porównania ChatGPT w ciągu 5 dni zdobył milion użytkowników, a w ciągu dwóch miesięcy było ich już 100 mln. Widać więc wyraźnie, że debiut Threads przyćmił większość sukcesów, jeśli chodzi o nowo powstałe usługi. Mimo że nie jest ona dostępna w Polsce, to bez problemu możemy z niej skorzystać.

Tak wielkiego sukcesu Threads nie spodziewało się zbyt wiele osób. Rzecz jasna pewna część użytkowników rejestruje się tylko po to, aby przetestować usługę, jednak na platformie znajdziemy coraz więcej znanych osób oraz serwisów (YouTube, Jeff Bezos). Tak naprawdę teraz jest idealny moment na "uderzenie", ponieważ Twitter przechodzi poniekąd swój ciężki okres. Oczywiście wynik tej konfrontacji nie jest taki oczywisty, wszak Twitter nadal ma bardzo oddaną społeczność i nie zrezygnuje tak łatwo z walki. Wyniki Threads robią wrażenie również pod tym względem, że usługa oficjalnie nie jest dostępna jeszcze w Europie. Choć z łatwością można obejść to z pozoru spore ograniczenie.

W naszym regionie wystarczy pobrać plik instalacyjny z rozszerzeniem .apk. Możemy to zrobić choćby przy pomocy serwisu APKMirror (link). Przy próbie instalacji zapewne wyskoczy nam monit, w którym system zapyta nas, czy chcemy zainstalować aplikację spoza sklepu Google Play (czasami wymagane jest przejście do ustawień). Po chwili powita nas ekran startowy, z którego zostaniemy poproszeni o wybranie naszego istniejącego konta na Instagramie. Dwa kliknięcia później możemy już korzystać z aplikacji - co ciekawe, jest ona całkowicie spolszczona. Od samego początku mamy instrukcje w języku polskim. Tak samo jest z interfejsem. Jeśli więc chcemy sami przetestować "przedpremierowo" aplikację lub zacząć z niej korzystać, to zasadniczo nic nie stoi nam na przeszkodzie.

