Threads - niezły start nowej platformy Zuckerberga. I zarazem pierwsze kontrowersje ekosystemu Meta

Ostatnie kłopoty portalu Twitter - rozpoczęte przez kontrowersyjne decyzje biznesowe miliardera Elona Muska - sprawiły, że pojawiła się przestrzeń dla konkurencji w zakresie mediów społecznościowych służących do mikroblogowania. Zaczęło się szerzej mówić o zdecentralizowanym Mastodoncie, jak również o tajemniczym Projekcie 92 spod ręki Mety. Co do drugiego: plotki okazały się prawdziwe.

Serwis Threads wystartował, a Mark Zuckerberg pochwalił się, że pokonał barierę dziesięciu milionów nowych użytkowników w ciągu siedmiu godzin. Ten wynik wskazuje na wstępne zainteresowanie portalem, w czym na pewno pomaga jej zintegrowanie z całą platformę Meta. Ma to jednak też i swoje wady - trudniej będzie pozbyć się konta w Threads.

Założyciel Facebooka powyższą informację podał oczywiście za pośrednictwem swojego konta w aplikacji Threads. W tym wyniku z pewnością udział miała agresywna promocja w serwisie Instagram, który również jest zarządzany przez Metę. Mark Zuckerberg postanowił na powiązanie obu platform. Problemy może rodzić metoda doboru treści na tablicy - będzie ona oparta na algorytmach, nie zaś na lubianej przez użytkowników chronologicznej linii wpisów. Jest to zapewne decyzja czysto biznesowa, bowiem zdecydowanie łatwiej zarabiać na treściach sterowanych algorytmicznie niż na spontanicznym porządku wypowiedzi.

Zastrzeżenia budzi także sposób powiązania konta w Threads z Instagramem. Aby zrezygnować w pełni z platformy, trzeba będzie pozbyć się także konta w drugiej usłudze, co wydaje się być zupełnie nieintuicyjne. W zasadach ochrony prywatności Threads możemy przeczytać, że: "użytkownik może w dowolnym momencie zdezaktywować swój profil w Threads, natomiast usunąć profil w Threads można wyłącznie poprzez usunięcie konta na Instagramie". To nietypowa sytuacja, która może zaniepokoić nie tylko użytkowników prywatnych, ale także biznesowych. Trzeba jednak pamiętać, że to wciąż pierwszy kroki Threads. W związku z tym może dojść do wielu zmian w oparciu o reakcje rynku.

Źródło: TechCrunch, Threads