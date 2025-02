Threads - Meta za dwa dni uruchomi serwis, który będzie konkurentem dla Twittera. Ma wygrywać brakiem ograniczeń

Po przejęciu Twittera przez Elona Muska, sporo się w tym medium społecznościowym pozmieniało i trzeba przyznać, że wiele zmian jest na gorsze. Sytuację tą chce wykorzystać Mark Zuckerberg stojący na czele spółki Meta. Jak się bowiem okazuje, już za dwa dni ma ruszyć serwis Threads (dosłownie z angielskiego "Wątki"), którego nazwa robocza brzmiała Project 92.

Project 92, Barcelona... Tak brzmiały robocze nazwy nowego serwisu społecznościowego od Meta. Dziś wiemy, że będzie to po prostu Threads. W Google Play pojawiła się właśnie strona aplikacji, a nieoficjalnie mówi się, że nowa platforma wystartuje już za dwa dni.

O Threads, jeszcze przed premierą mówiło się, że będzie ona "Instagramem dla naszych myśli". Przede wszystkim dlatego, że aplikacja będzie podłączona do Instagrama. Na start będziemy np. mogli określić, czy chcemy obserwować na Threads tych samych ludzi, których obserwujemy na Instagramie. Różnica będzie jednak znacząca - zamiast zdjęć, na Threads rządzić na słowo pisane. Jak się okazuje, apka dostała już swoją stronę w repozytorium Google Play. Dzięki temu wiadomo, że także graficznie przypominać będzie Instagrama, ale i... Twittera.

"Threads to miejsce, w którym społeczności spotykają się, aby omówić wszystko, od tematów, które Cię interesują dzisiaj, po to, co będzie modne jutro. Niezależnie od tego, co Cię interesuje, możesz obserwować i łączyć się bezpośrednio ze swoimi ulubionymi twórcami i innymi, którzy kochają te same rzeczy — lub zbudować własną lojalną grupę obserwujących, aby dzielić się pomysłami, opiniami i kreatywnością ze światem." - głosi opis aplikacji w Google Play. Ja osobiście mam tylko jedną wątpliwość - czy społeczność Instagrama potrafi się jeszcze komunikować poprzez coś innego, niż fotki i emotki?

