Meta stoi w obliczu pozwu ze strony Twittera. Rozchodzi się oczywiście o nowo powstałą platformę Threads

Popularność i sukces nowego medium społecznościowego od Mety, jakim jest platforma Threads, nie jest już czymś, co można by kwestionować. W ciągu zaledwie 24 h zebrała ona do siebie ponad 30 mln zarejestrowanych użytkowników, którzy opublikowali przeszło 95 mln postów. Jej start można więc uznać za ogromny sukces, który oczywiście nie każdemu jest "na rękę". Wszystko dowodzi tego, że Meta może doczekać się pozwu od bezpośredniej konkurencji - Twittera.

Dwa dni temu (5 lipca 2023 r.) Alex Spiro napisał oficjalny list w imieniu firmy X Corp. (której właścicielem jest Elon Musk) do Marka Zuckerberga. Omawiane w nim są dość ciekawe informacje, które świadczyłyby o tym, że Meta naruszyła prawo stanowe i federalne podczas tworzenia aplikacji Threads. Głównym zarzutem jest to, że Zuckerberg zatrudnił pracowników, którzy wcześniej pracowali przy platformie Twitter i mają oni dostęp do wielu tajemnic handlowych oraz innych bardzo poufnych informacji. Mówi się o tym, że Meta celowo wykorzystała ich oraz wszelkie inne informacje, które nazywa się "własnością intelektualną Twittera", aby w ciągu kilku miesięcy stworzyć Threads (w liście naśladowca / kopia Twittera [z ang. copycat]). Alex powołuje się również na to, że ci pracownicy nadal mają zobowiązania wobec Twittera. Dzień później Elon Musk udostępnił tweeta, w którym napisał: "rywalizacja jest dobra, ale oszustwo już nie".

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Dalej w liście możemy przeczytać, że Twitter będzie egzekwował swoje prawa dotyczące wspomnianej własności intelektualnej i żąda od Mety, aby podjęła natychmiastowe kroki w celu zaprzestania wykorzystywania tajemnic handlowych. Na końcu znajdziemy informację, że list jest niejako powiadomieniem, że Zuckerberg musi zachować wszystkie dokumenty związane z rekrutacją i zatrudnieniem byłych pracowników Twittera w celu wyjaśnienia sporu. Zarzuty są więc bardzo poważne. Meta odpowiedziała na nie za pośrednictwem Threads (a jakżeby inaczej). Jeden z ich pracowników Andy Stone, opublikował post: "Nikt z zespołu, który pracował przy rozwoju Threads, nie jest byłym pracownikiem Twittera - nie ma takiej możliwości". Na rozwój sprawy zapewne nie przyjdzie nam długo czekać. Z tej sytuacji można wywnioskować, że Threads może być faktycznym zagrożeniem dla Elona Muska, szczególnie teraz. Tym bardziej że nie napisał on nic podobnego w trakcie i po powstaniu innych "rywali", takich jak Mastodon.

Źródło: Semafor, WCCFTech, Twitter