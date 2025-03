Threads - alternatywa dla Twittera od Marka Zuckerberga łapie zadyszkę. Liczba aktywnych użytkowników ciągle spada

Po przejęciu Twittera przez Elona Muska, sporo się w tym medium społecznościowym pozmieniało i trzeba przyznać, że wiele zmian jest na gorsze. Sytuację tą zechciał wykorzystać Mark Zuckerberg stojący na czele spółki Meta. Na początku lipca tego roku uruchomił bowiem Threads - medium społecznościowe przypominające właśnie Twittera. Serwis w ciągu zaledwie 4 dni zyskał 100 milionów użytkowników, jednak obecnie szacunki wyglądają dużo mniej optymistycznie.

Threads to najnowsza platforma społecznościowa, dziecko Instagrama, które aspiruje do konkurenta, jakim jest Twitter. Początki były udane, ale już po kilku dniach okazało się, że ludzie zaczęli masowo ewakuować się z Threads. Zuckerberg nie traci jednak nadziei i mówi, że fortuna jeszcze się odwróci.

Choć pierwsze dni platformy Threads wyglądały naprawdę dobrze (pod kątem liczby rejestracji), to już z ostatnim dniem lipca Mark Zuckerberg obwieścił światu, że ponad połowa, z pierwotnie zarejestrowanych użytkowników (100 milionów) zdążyła już z aplikacji zrezygnować. Trudno znaleźć jednoznaczny powód, ale na pewno częściowo odbyło się to ze względu na fakt, iż Threads nie okazało się czymś szczególnie przełomowym. Medium można wszak określić po prostu jako tekstowa wersja Instagrama.

Zuckerberg oświadczył jednak, że uważa spadek aktywnych użytkowników za normalny i spodziewa się, iż tendencja ta się odwróci, gdy tylko medium zostanie odpowiednio dopracowane. "Nasze podejście będzie takie samo, jak w przypadku wszystkich innych naszych produktów: najpierw spraw, aby działał dobrze, a następnie sprawdź, czy uda się skierować go do 1 miliarda ludzi, i dopiero wtedy pomyśl o monetyzacji" - napisał CEO Mety we wpisie na Threads. Przyznał tym samym, że Threads także czeka system monetyzacji.

Źródło: Hot Hardware