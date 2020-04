Medieval Dynasty - Średniowieczny sandbox na Unreal Engine 4

Jeśli tęsknicie za grą Kingdom Come: Deliverance to... Nie, Medieval Dynasty niekoniecznie będzie substytutem dla gry studia Warhorse, choć kilka zbieżności się znajdzie. Po pierwsze będą to średniowieczne klimaty, a po drugie słowiańskie pochodzenie gry. Otóż Medieval Dynasty to dzieło polskiego studia Render Cube, które zostało zapowiedziane co prawda już przed miesiącem, ale to właśnie dziś do sieci dostało się zdecydowanie więcej wyczerpujących informacji o grze. Mamy też kilka niezłych screenshotów oraz detali dotyczących gameplay'u. Tytuł tworzony jest na silniku Unreal Engine 4 i ma pojawić się na Steamie (jako wczesny dostęp) jeszcze w tym roku.

W Medieval Dynasty gracze będą polować na zwierzynę, uprawiać ziemię, budować dom czy też powiększać terytorium wioski. Nie obędzie się jednak też bez kontaktów z królem.

Czytając opis gry Medieval Dynasty możemy dojść do wniosku, że to bardziej symulator średniowiecza, niż rasowe RPG. Gracze będą bowiem polować na zwierzynę, uprawiać ziemię, budować dom czy też powiększać terytorium wioski. Istnieje też możliwość zarządzania ludźmi, co doprowadzi ostatecznie do założenia własnej dynastii. Czego nowego dowiedzieliśmy się właśnie o grze? Gameplay dostarczy nam 4 pór roku, a także cyklu dzień / noc. Będziemy mogli odkrywać zawartości jaskiń, zbierać owoce, zarządzać osiemnastoma rodzajami budowli czy też wytwarzać sześćdziesiąt elementów ekwipunku.

Mowa między innymi o narzędziach, broniach, meblach czy odzieży. Grający będzie miał szansę wchodzić w interakcje z wilkami, niedźwiedziami, jeleniami czy królikami. Polowania pełną gębą. Jak na symulację przystało, będziemy też musieli zarządzać zdrowiem czy wytrzymałością, dbać o pożywienie oraz wodę. Nie braknie miejsca na ekonomię: handel, kontakty z NPCami czy nawet z królem. Gra ma być również pełna unikalnych wydarzeń w grze i decyzji, które wywrą wpływ na dalsze losy gamaplay'u. Pod TYM linkiem znajdziecie bezpośrednią stronę gry na Steamie.

