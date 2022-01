MediaTek z rekordowymi przychodami w 2021 roku to dopiero początek . Counterpoint omawia perspektywy na kolejne lata

Courterpoint research wziął na tapet tajwańskiego producenta jednostek obliczeniowych, który coraz śmielej poczyna sobie na rynku mobilnym. W minionym, 2021 roku MediaTek odnotował rekordowe przychowy wysokości 17,6 mld dolarów. Rok wcześniej było to „zaledwie” 11,5 mld dolarów, a więc mówimy o wzroście na poziomie 53%. Wygląda na to, że mamy do czynienia z początkiem grubych lat MediaTeka, które rozpoczną się od wzrostów napędzanych sprzedażą nowego, flagowego chipsetu Dimensity 9000. Ceny rzeczonego układu jak i innych jednostek wzrosły przez podwyżki TSMC już w IV kwartale 2021 roku, ale skutki odczujemy najpewniej dopiero w najbliższym czasie. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się perspektywom rozwoju tytułowego przedsiębiorstwa.

Według prognozy Couterpoint Smartphone Chipset Shipment MediaTek zajmie w tym roku pozycję lidera na rynku SoC dla smartfonów. Udział w Q1 2022 wyniesie 39%, podczas gdy główny konkurent – Qualcomm będzie odpowiadał za 29% segmentu. MediaTek zadba o długoterminowy wzrost przychodów z kilku segmentów, natomiast głównym źródłem progresu będą zapewne smartfony. Poszukiwanie kolejnych obszarów rozwoju skupią się na inwestycjach lub przejęciach. Qualcomm sukcesywnie dywersyfikuje swoje przychody i MediaTek, chcąc dotrzymać mu kroku, musi postępować w podobny sposób.

Zainteresowanie chipem MediaTek Dimensity 9000 wykazują partnerzy OEM, np. OPPO, Xiaomi czy Vivo. Pierwsze urządzenie korzystające z rzeczonej jednostki obliczeniowej trafi na półki sklepowe w marcu tego roku. Producent celuje także w komputery typu Chromebook, które otrzymają wsparcie układu serii Kompanio zapewniającego dostęp do WiFi 6/6E oraz technologii 5G. MediaTek wierzy również w segment związany z rozszerzoną rzeczywistością i zamierza skupić się na swojej bytności w rzeczonej kategorii. Niemniej, trzon działań będzie stanowić technologia 5G, WiFi, być może – 6G i kwestie związane z bezpieczeństwem.

