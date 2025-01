MediaTek może się wkraść do serii Samsung Galaxy S25. Dalsze problemy z Exynosem i Galaxy S25 Ultra z lepszą konstrukcją

Nadchodząca seria smartfonów Samsunga, a mianowicie Galaxy S25, jest w ostatnim czasie często poruszanym tematem. Wszystko przez fakt, że producent ma problemy z osiągnięciem odpowiedniego uzysku autorskich układów Exynos, więc do tej pory wiele wskazywało na to, że cała nowa linia będzie korzystała z chipu Qualcomma. Na horyzoncie ukazała się informacja, jakoby Samsung rozważał SoC od MediaTeka. Przy okazji pojawiły się pogłoski o konstrukcji wersji Galaxy S25 Ultra.

W nowej serii smartfonów Samsung Galaxy S25 docelowo miał się znaleźć procesor Samsung Exynos 2500, jednak producent wciąż ma problem, aby osiągnąć jego odpowiedni uzysk (obecnie jest to 40%, a wymaganiem do rozpoczęcia masowej produkcji jest 60%). Z drugiej strony obecność flagowej jednostki od Qualcomma, czyli Snapdragona 8 Gen 4, będzie dla Samsunga naprawdę kosztowna. Ceny za aktualny wariant, a więc Snapdragon 8 Gen 3, oscylują w granicach 190-200 dolarów, natomiast następca ma kosztować nawet 30% więcej — w najgorszym wypadku będzie to aż 260 dolarów. Koreańskie źródła donoszą, że z tego względu Samsung rozważa wprowadzenie chipu od MediaTeka. Zakłada się, że chodzi o procesor MediaTek Dimensity 9400, który tak jak jednostka od Qualcomma, będzie wykonany w 3 nm procesie technologicznym (TSMC N3E).

Bardzo ciekawą sytuacją byłaby obecność trzech wersji smartfonów Samsung Galaxy S25, z których każda mogłaby mieć inny układ (przeznaczony na inny rynek). Nie tak dawno okazało się, że Samsung Galaxy Tab S10+, który pojawi się w USA, będzie miał na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 9300+. Tak więc aktualne doniesienia mają szansę okazać się prawdziwe. Natomiast warto pamiętać, że są to niepotwierdzone informacje, więc należy je traktować z przymrużeniem oka. W międzyczasie ukazała się również wiadomość od wiarygodnego informatora, że Samsung Galaxy S25 Ultra będzie bardziej zaokrągloną konstrukcją niż jego poprzednik. Ten ruch z pewnością okazałby się przydatny, ponieważ poprawiłby w pewnym stopniu aspekty związane z ergonomią.

I can confirm 100% that the Galaxy S25 Ultra will not crush your palm again.

It's really rounded! pic.twitter.com/rKf8TmCoAs