Samsung rozważał zastosowanie procesorów MediaTek Dimensity we flagowych smartfonach Galaxy S

Topowe smartfony Samsunga z linii Galaxy S zazwyczaj wyposażone są u nas w autorskie chipy Exynos, ale na niektóych rynkach modele te pojawiają się wyłącznie z topowymi układami Qualcomm Snapdragon (ostatnio nawet w ekskluzywnych wersjach "for Galaxy"). Niewykluczone jednak, że południowokoreański producent planował przez moment oparcie swoich smartfonów na jednostkach MediaTeka. Wyciekły właśnie bardzo ciekawe informacje.

Jak donosi @Tech_Reve, popularny informator działający w serwisie X (Twitter), Samsung rozważał użycie procesorów Dimensity 9000 w serii Galaxy S, jednak nie doszło do tego ze względu na przewidywane skromne dostawy ze strony MediaTeka. Co więcej, większość dostaw z przewidywanych 10 mln sztuk modelu Dimensity 9300 została już wcześniej przydzielona chińskim producentom, natomiast sam Samsung wymagał od 30 do 35 mln. Nic dziwnego zatem, że gigant ponownie zdecydował się na współpracę z firmą Qualcomm, która ma zapewniać układy Snapdragon dla modeli z serii Galaxy S25 i Galaxy S26.

The recent rumor about MediaTek's flagship AP being used in Samsung's flagship phones is not true.



- Samsung had previously considered using the Dimensity 9000 in the Galaxy S series, but due to MediaTek's shortage of supply, this deal did not materialize.



- Furthermore, most…