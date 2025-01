Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 trafi do wszystkich smartfonów Samsung Galaxy S25? Nad Exynosem 2500 zawisły ciemne chmury

Mogłoby się wydawać, że Samsung w końcu jest dziś w stanie dostarczać Exynosy, których wcale nie musi się wstydzić. Popatrzmy tylko na ostatnie jednostki południowokoreańskiego giganta - zarówno Exynos 2400, jak i średniopółkowy Exynos 1480 dają radę pod każdym względem, co zresztą potwierdziły nasze testy. Co więcej, pojawiały się już plotki, jakoby nadchodzący Exynos 2500 dla smartfonów Samsung Galaxy S24 miał być nadzwyczaj udany, ale najwidoczniej nie wszystko idzie po myśli producenta.

Samsung mierzy się z bardzo słabym uzyskiem chipu Exynos 2500. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, cała seria smartfonów Galaxy S25 może zostać oparta na Snapdragonie 8 Gen 4.

Mówiło się już, że chip Exynos 2500 będzie cechował się ponadprzeciętną wydajnością i energooszczędnością, ale niewykluczone, że Samsung ostatecznie będzie musiał polegać wyłącznie na układach firmy Qualcomm. Według najnowszego raportu z Korei Południowej producent mierzy się aktualnie z bardzo słabym uzyskiem tego SoC, który jeszcze niedawno miał utrzymywać się na poziomie zaledwie jednocyfrowym. Rzekomo Samsungowi udało się ulepszyć proces technologiczny i uzyskać 20-procentowy uzysk, ale to i tak wynik daleki od ideału. Warto przypomnieć, że omawiany chip ma powstawać w nowej, autorskiej litografii 3 nm drugiej generacji, która - jak widać - może być jeszcze trudna do okiełznania dla producenta.

Jak donosi źródło, aby procesor mógł wejść do masowej produkcji, uzysk musi wynosić co najmniej 60%. Samsung powinien osiągnąć taki wynik do trzeciego kwartału tego roku, jeśli oczywiście nadal chce, aby Exynos 2500 zasilał choćby część smartfonów z rodziny Galaxy S25. Jeśli zadanie to się nie powiedzie, najprawdopodobniej powtórzy się scenariusz z 2023 roku - jak pamiętamy, wydana wtedy linia Galaxy S23 w całości składa się z modeli opartych na Snapdragonie 8 Gen 2. Można założyć, że raczej nikt nie będzie narzekał na Snapdragona 8 Gen 4 w całej serii Galaxy S25, aczkolwiek na ten moment nic nie jest jeszcze pewne. Pozostaje nam tylko śledzić kolejne doniesienia w tej sprawie.

Źródło: Sammobile, ZDNET