Samsung Galaxy S24 - odnotowano świetną sprzedaż smartfonów. Łatwo się domyślić, który model jest najpopularniejszy

Nie jest tajemnicą, że zeszłoroczna seria smartfonów Samsung Galaxy S23 okazała się wielkim sukcesem. Co tu dużo mówić - to w zasadzie kompletne urządzenia, które za sprawą udanego procesora Snapdragon 8 Gen 2 nawet dziś pozostają bardzo chętnie wybierane przez konsumentów. Jak się jednak okazało, seria Galaxy S24 wcale nie jest gorsza - a przynajmniej z perspektywy samego producenta. Nowe modele sprzedają się wprost wybornie.

Globalnie sprzedaż serii Galaxy S24 jest o 8% wyższa niż modeli S23 w tym samym okresie. Jak zatem widać, mimo narzekań wielu osób strategia producenta zdaje się działać perfekcyjnie.

Jak podaje Counterpoint Research, odnotowano już rekordową liczbę zamówień tych smartfonów w przedsprzedaży, ale co najważniejsze, dynamikę udało się utrzymać. Samsung zwiększył docelową dostawę modeli Galaxy S24 na pierwszy kwartał 2024 roku do 13 milionów sztuk, choć początkowo zakładano, że liczba 12 mln będzie wystarczająca. Globalnie sprzedaż serii Galaxy S24 jest o 8% wyższa niż modeli S23 w tym samym okresie (28 stycznia – 17 lutego). Nie jest to może kolosalna różnica, ale wypada podkreślić, w niektórych regionach wzrost jest bardziej znaczący. Przykładowo, w Europie Zachodniej (szczególnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji) sprzedaż wzrosła o 28%, w Korei Południowej o 22%, a w USA o 14%.

Jak można się domyślić, najpopularniejszym modelem z całej linii jest Samsung Galaxy S24 Ultra. Model ten stanowi 52% całkowitej sprzedaży, podczas gdy Galaxy S24 obejmuje 27%, a wariant S24+ już tylko 21%. Dominacja topowego modelu jest zatem wyraźna, aczkolwiek sytuacja i tak jest nieco bardziej zrównoważona niż w poprzednich latach. W 2023 roku Galaxy S23 Ultra stanowił 60% całkowitej sprzedaży, podczas gdy modele S23 i S23+ stanowiły po około 20%. Jak zatem widać, mimo narzekań wielu osób strategia producenta zdaje się działać perfekcyjnie. Jesteśmy jednak ciekawi, co przyniosą kolejne miesiące.

Źródło: GSMarena, Counterpoint Research