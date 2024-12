Samsung nieoczekiwanie zmienia kurs. Nowy tablet z serii Galaxy Tab S10 nie skorzysta ani z Exynosa, ani z układu od Qualcomma

Urządzenia mobilne marki Samsung zazwyczaj korzystają z układów od firmy Qualcomm, bądź autorskich chipów Exynos. Okazuje się jednak, że już niebawem sytuacja może się całkowicie zmienić. W bazie benchmarku Geekbench właśnie pojawiły się wyniki nadchodzącego tabletu Samsung Galaxy Tab S10+. Wbrew oczekiwaniom nie zostanie on wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a jedną z flagowych jednostek firmy MediaTek.

Co najmniej jeden z nadchodzących tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S10 będzie korzystał z procesora firmy MediaTek. W internecie ukazały się wyniki edycji Samsung Galaxy Tab S10+ z benchmarku Geekbench.



Samsung Galaxy Tab S9

Omawiana seria tabletów od Samsunga prawdopodobnie zostanie zaprezentowana na kolejnym wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się 10 lipca 2024 roku. Jednak już teraz wiemy, że przynajmniej jeden model z tej linii będzie wykorzystywał moc procesora MediaTek Dimensity 9300+. Mowa o wariancie Samsung Galaxy Tab S10+, który właśnie zadebiutował w benchmarku Geekbench 6.3.0. Dzięki temu wiemy również, że na jego pokładzie znajdzie się 12 GB pamięci RAM oraz układ graficzny Immortalis-G720 MC12. Jeśli chodzi o samą wydajność, to w tym samym benchmarku Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 osiąga bardzo podobne wyniki (dla przykładu smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra zakończył test z wynikami: 2162 i 6752 pkt).

Sytuacja jest dość zaskakująca, ponieważ jak wspomniano na początku, do tej pory Samsung wyposażał swoje urządzenia w autorskie Exynosy lub układy od firmy Qualcomm. Nie wiadomo co prawda, czy jednostki MediaTeka trafią do całej serii, a także czy omawiany model (SM-X828U to oznaczenie edycji, która zadebiutuje w USA) pojawi się z układem Dimensity 9300+ poza Stanami Zjednoczonymi. Debiut nowej linii tabletów przewidywany jest na pierwszy kwartał 2025 roku. Wyniki z benchmarku Geekbench 6.3.0 możemy znaleźć pod tym adresem.

MediaTek Dimensity 9300 MediaTek Dimensity 9300+ Proces technologiczny 4 nm Układ rdzeni 4 x 3,25 GHz Cortex-X4

4 x 2,0 GHz Cortex-A720 1 x 3,4 GHz Cortex-X4

3 x 2,85 GHz Cortex-X4

4 x 2,0 GHz Cortex-A720 Układ graficzny Immortalis-G720 MC12 Układ NPU MediaTek APU 790 Obsługiwane pamięci RAM LPDDR5T LPDDR5X, LPDDR5T Obsługiwana pamięć flash UFS 4.0 + MCQ Łączność 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4 Obsługa wyświetlaczy 4K do 120 Hz

WQHD do 180 Hz Aspekty fotograficzne Obsługa aparatów: do 320 MP

Nagrywanie wideo: 8K przy 30 FPS, 4K przy 60 FPS



Samsung Galaxy Tab S9 FE

Źródło: Geekbench