MediaTek Dimensity 9300+ - oficjalna premiera flagowego układu dla smartfonów. Lokalna obsługa LLM i nowy układ rdzeni

MediaTek oficjalnie zaprezentował swój nowy flagowy układ mobilny, o którym wiedzieliśmy już całkiem sporo z dotychczasowych doniesień. Aktualny wariant jest nieco odświeżoną edycją modelu Dimensity 9300, który zadebiutował pod koniec 2023 roku. Ponownie mamy więc do czynienia jedynie z wydajnymi rdzeniami - bez energooszczędnych. MediaTek skupił się też na aspekcie sztucznej inteligencji, a dokładniej na lokalnej obsłudze dużych modeli językowych.

Mobilny układ MediaTek Dimensity 9300+ oficjalnie zadebiutował, więc już niebawem będziemy mogli z niego skorzystać w nadchodzących smartfonach. Model zaoferuje nam istnie flagową wydajność, a przy tym lokalną obsługę dużych modeli językowych i nowych standardów łączności bezprzewodowej.

Jak możemy zauważyć w poniższej tabelce, zmiany zaszły głównie w aspekcie układu rdzeni. Raz jeszcze mamy do czynienia z wydajnymi rdzeniami Cortex-X4 i Cortex-A720, natomiast te pierwsze zostały podzielone na dwa klastry. Dzięki temu jeden rdzeń może pracować z częstotliwością 3,4 GHz, a pozostałe trzy z drugiego klastra osiągają nawet 2,85 GHz. Z kolei reszta rdzeni Cortex-A720 pozostała bez zmian. MediaTek twierdzi, że układ NPU może obsłużyć duże modele językowe aż do 33 mld parametrów. Układ graficzny to ponownie Immortalis-G720 MC12, który ma zapewnić 90 kl/s w "popularnych grach sieciowych" i to z włączoną opcją HDR. Producent mówi także o lepszej obsłudze Ray Tracingu, natomiast tę kwestię w przypadku gier na Androidzie można pominąć.

MediaTek Dimensity 9300 MediaTek Dimensity 9300+ Proces technologiczny 4 nm Układ rdzeni 4 x 3,25 GHz Cortex-X4

4 x 2,0 GHz Cortex-A720 1 x 3,4 GHz Cortex-X4

3 x 2,85 GHz Cortex-X4

4 x 2,0 GHz Cortex-A720 Układ graficzny Immortalis-G720 MC12 Układ NPU MediaTek APU 790 Obsługiwane pamięci RAM LPDDR5T LPDDR5X, LPDDR5T Obsługiwana pamięć flash UFS 4.0 + MCQ Łączność 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4 Obsługa wyświetlaczy 4K do 120 Hz

WQHD do 180 Hz Aspekty fotograficzne Obsługa aparatów: do 320 MP

Nagrywanie wideo: 8K przy 30 FPS, 4K przy 60 FPS

Na "AI" możemy liczyć również w przypadku fotografii, a procesor sygnału obrazu (ISP) Imagiq 990 zapewni także możliwość zapisywania 18-bitowych plików RAW. Nie zabrakło obsługi Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, a także większości dostępnych systemów nawigacji satelitarnej. W kwestii pamięci flash spotkamy się ze standardem UFS 4.0, natomiast w przypadku pamięci RAM będzie to LPDDR5X lub LPDDR5T. Zapowiada się więc całkiem ciekawie, choć na wyniki w prawdziwym życiu będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Poniższa infografika przedstawia najważniejsze informacje, natomiast pozostałe znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: MediaTek