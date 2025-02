MediaTek Helio G100 - tak odgrzewanego kotleta już dawno nie było. Nadchodzi MediaTek Helio G99 w (słabym) przebraniu

W branży technologicznej często dochodzi do premiery produktu, który można kolokwialnie nazwać "odgrzewanym kotletem". Innymi słowy: na rynku zadebiutował wcześniej niemalże identyczny produkt, ale producent przedstawia go jako coś zupełnie nowego. Tak właśnie jest w przypadku "nowości" od firmy MediaTek. Producent zaprezentował procesor MediaTek Helio G100, który znajdzie się w budżetowych smartfonach. Problem w tym, że jest to Helio G99 pod inną nazwą.

MediaTek Helio G100 to bardzo niesmaczny, odgrzewany kotlet, który ukazuje zupełny brak wstydu tego producenta nowy procesor, który znajdzie się już niebawem w budżetowych urządzeniach mobilnych.

Zagłębiając się w specyfikację układu MediaTek Helio G100, miałem nieodparte wrażenie, że gdzieś już widziałem bardzo podobny chip. Poszukiwania nie trwały zbyt długo, albowiem wystarczyło zestawić z nim wcześniejszą jednostkę, czyli MediaTek Helio G99. Oba chipy są praktycznie takie same. Wykonano je w 6-nanometrowym procesie technologicznym i korzystają łącznie z ośmiu rdzeni w układzie dwóch klastrów: pierwszy klaster to rdzenie Cortex-A76, z kolei drugi to Cortex-A55. MediaTek nie pokusił się nawet o lekką zmianę częstotliwości taktowania.

MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G100 Proces technologiczny 6 nm (TSMC N6) Układ rdzeni 2 x 2,2 GHz Cortex-A76

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 Obsługiwane pamięci RAM LPDDR4X (4266 MT/s) Obsługiwana pamięć flash UFS 2.2 Łączność 4G, Wi-Fi 5, BT 5.2 Obsługa wyświetlaczy 2580 x 1080 px przy 120 Hz Aspekty fotograficzne Obsługa aparatów: do 108 MP Obsługa aparatów: do 200 MP

Na pokład trafił identyczny układ graficzny, a więc Mali-G57 MC2. Ponownie spotkamy się z obsługą pamięci RAM w standardzie LPDDR4X, a smartfony będą oparte na pamięciach UFS 2.2. Jako że jest to budżetowa półka, to otrzymamy dostęp do leciwego modułu Wi-Fi 5 - nie zabrakło (raz jeszcze) jednak łączności 4G i Bluetooth 5.2. Obsługa wyświetlaczy też nie uległa żadnej zmianie. Pierwszą i tak naprawdę jedyną różnicą jest fakt, że MediaTek Helio G100 może obsłużyć kamery o rozdzielczości 200 MP, a nie 108 MP jak do tej pory (co jest dość dziwne, gdyż nie zaszła żadna zmiana w specyfikacji). Jeśli więc natkniemy się na smartfon z omawianym układem, to nie dajmy się zwieść: to po prostu MediaTek Helio G99 w przebraniu (i to naprawdę bardzo tandetnym).

