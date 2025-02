MediaTek Dimensity 6300 - nowy układ SoC dla tanich smartfonów obsługujących sieć 5G. To następca zeszłorocznego modelu 6100+

Jak wiadomo, wiele nowych smartfonów z niższej półki cenowej nie jest w stanie zaoferować wsparcia dla sieci 5G. Jednym z powodów jest mały wybór wśród niskopółkowych układów wyposażonych w stosowny modem, ale z biegiem czasu oferta poszczególnych producentów prezentuje się coraz lepiej. Warto szczególnie docenić starania firmy MediaTek, która właśnie dodała do swojego portfolio procesor Dimensity 6300. Układ ten raczej nie zrewolucjonizuje całego rynku, ale ma szansę stać się popularną opcją dla producentów smartfonów.

MediaTek Dimensity 6300 jest wytwarzany w procesie technologicznym 6 nm (TSMC). To ośmiordzeniowy chip z dwoma "dużymi" rdzeniami Cortex-A76 @ 2,4 GHz oraz sześcioma energooszczędnymi jednostkami Cortex-A55 @ 2 GHz. Za grafikę odpowiada tutaj dobrze nam znana grafika Mali-G57 MC2. Procesor obsłuży pamięć RAM LPDDR4X o częstotliwości do 2133 MHz, pamięć UFS 2.2, 108-megapikselowy aparat fotograficzny oraz ekran o rozdzielczości FHD+ przy odświeżaniu 120 Hz. Nie zabrakło też wsparcia dla dwuzakresowego Wi-Fi i Bluetooth 5.2.

Nie da się ukryć, że Dimensity 6300 to tylko nieco udoskonalony układ Dimensty 6100+, który zasila np. recenzowanego na naszych łamach Samsunga Galaxy A15 5G. Mimo wszystko należy odnotować, że wedle zapewnień producenta nowy chip powinien zapewnić o 10% wyższą wydajność CPU względem wspomnianego poprzednika, a także o 50% wyższą wydajność GPU w porównaniu do innych mobilnych platform z tego segmentu. Pierwszym smartfonem wyposażonym w ten układ ma być smartfon realme C65 5G, który lada moment powinien zadebiutować na różnych rynkach.

Exclusive: Realme C65 5G will soon launch in India. Here are it's specs & images!



- MediaTek Dimensity 6300 | 6nm

- 6.67" LCD, 120Hz, 625nits

- 50MP Main + 2nd lens

- 8MP Selfie

- 5000mAh, 15W

- 4GB+64GB, 4GB+128GB & 6GB+128GB | Up to 6GB Dynamic RAM

- Under ₹10k pic.twitter.com/G8KTOxusVt