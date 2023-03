MaxSun GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti MGG - karty graficzne z nietypowym chłodzeniem z pięcioma wentylatorami

Zazwyczaj staramy się nie opisywać na naszych łamach produktów, które nie będą dostępne w naszej części świata. Niektóre urządzenia są jednak na tyle ciekawe, że po prostu nie sposób o nich nie wspomnieć. Idealny przykład stanowią nowe karty graficzne MaxSun GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti MGG (Mega Gamer) z oryginalnym systemem chłodzenia z pięcioma wentylatorami. Czegoś takiego na pewno widzieliście dotąd na sklepowych półkach.

Jak się okazuje, tego typu projekt nie mógłby powstać, gdyby nowe karty graficzne NVIDII nie wymagały tak ogromnych systemów chłodzenia. O ile na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z klasyczną niereferencyjną jednostką z trzema wentylatorami, to jednak po dokładniejszych oględzinach okazuje się, że producent umieścił dwa mniejsze rotory nieopodal wyświetlacza LED oraz złącza zasilania 12VHPWR. Trudno powiedzieć, czy dodatkowe wentylatory będą mieć jakiś wpływ na schłodzenie kart z tak wysokim współczynnikiem TDP, jednak jesteśmy niezmiernie ciekawi pierwszych wyników testów tych modeli. Kto wie, być może rozwiązanie się przyjmie i pojawi się także w innych kartach?

Mimo iż karty doczekały się oficjalnej zapowiedzi, to jednak zagadką pozostają ich dokładne taktowania. Na pewno jednak modele doczekały się firmowe overclockingu - wskazuje na to dopisek OC w oznaczeniach kart. Wygląda na to, że GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti MGG będą jednymi z najważniejszych w ofercie producenta MaxSun. Nie przewidujemy, by miały trafić do sklepów w naszej części świata. A szkoda - życzylibyśmy sobie, by na nasz rynek także trafiały tego typu oryginalne jednostki.

