NVIDIA planowała wydanie GeForce'a RTX 4070 Ti w wersji Founders Edition. W sieci pojawiły się zdjęcia układu

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to ostatnia desktopowa karta graficzna Zielonych, która jako jedyna z całej serii Ada Lovelace nie doczekała się wydania Founders Edition. Wynika to zapewne z faktu, że początkowo jednostka ta miała być oferowana wyłącznie w niereferencyjnych wersjach jako RTX 4080 12 GB. Jak się jednak okazuje, producent poważnie myślał o wydaniu RTX-a 4070 Ti w wariancie FE. W sieci pojawiły się nawet zdjęcia, które temu dowodzą.

Zdjęcia potwierdzają tylko, że w pewnym momencie NVIDIA rozważała wydanie swoich modeli GeForce RTX 4070 Ti. Możliwe jednak, że poczynione postępy nie pójdą zupełnie na marne.

Fotografie udostępnione przez @KittyYukko pokazują kartę graficzną GeForce RTX 4070 Ti Founders Edition bez chłodzenia, które najpewniej opierało się na projekcie z dwoma wentylatorami. Warto zwrócić uwagę, że kształt laminatu wygląda podobnie do tego, który można już znaleźć w niektórych niestandardowych kartach RTX 4070 Ti, np. od takich firm jak Inno3D lub PNY (przestawione na dole newsa). Co jednak ciekawe, istniejące już modele nie mają tak idealnie zaokrąglonego wycięcia w kształcie litery "C".

RTX 4070 Ti został wydany w styczniu tego roku, a prawdopodobieństwo wypuszczenia przez NVIDIĘ edycji Founders Edition w dalszym terminie jest bardzo niskie. Powyższe zdjęcia potwierdzają tylko, że w pewnym momencie firma rozważała wydanie swoich modeli. Możliwe jednak, że poczynione postępy nie pójdą zupełnie na marne. W ciągu najbliższego miesiąca powinniśmy zapoznać się kolejnym modelem z serii, czyli z GeForcem RTX 4070 (także bazującym na rdzeniu AD104), który podobno ma już otrzymać wariant Founders Edition.

Źródło: @KittyYukko, VideoCardz