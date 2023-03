NVIDIA GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti w końcu trafiły na listę najpopularniejszych GPU wśród użytkowników Steama

NVIDIA GeForce RTX 4080, jak również RTX 4070 Ti to stosunkowo drogie karty graficzne. Pierwszą z nich nabyć możemy za ponad 6000 zł, natomiast za ostatni układ z nowej serii GeForce'ów trzeba wydać ok. 4500 zł. Jak widać, skończyły się czasy wydajnych GPU dostępnych dla każdego, jednak nie oznacza to, że nowych jednostek nie kupuje dosłownie nikt. Jak się okazuje, zdobyły one już na tyle wysoką popularność, że są uwzględniane w najnowszej steamowej ankiecie dotyczącej sprzętu graczy.

Dotychczas na głównej liście Steam znajdował się jedynie RTX 4090, natomiast teraz ankieta objęła także RTX-a 4080 i RTX-a 4070 Ti. Warto jednak wiedzieć, że wspomniane układy łącznie nie stanowią nawet 1% wszystkich konfiguracji sprzętowych używanych przez graczy.

Warto dodać, że wszystkie wspomniane karty były już wcześniej notowane na Steamie, lecz jedynie w kategorii Vulkan Systems. Poza tym zestawienie nie przynosi innych niespodzianek - nadal najpopularniejsze są atrakcyjne cenowo i już nie najnowsze układy GeForce XX60 i XX50. Przy okazji warto zauważyć, że w bazie Steam nadal nie ma ani śladu kart graficznych AMD Radeon RX 7000, a najczęściej używanymi Radeonami w ogóle pozostają m.in. wiekowe modele RX 580 / RX 570 oraz... zintegrowane układy Radeon Graphics.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 4399 zł Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r.

Źródło: Steam, VideoCardz