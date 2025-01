Matrix 5 - powstanie kolejna część kultowej serii filmów. Za produkcję odpowiadać będzie twórca serialu Daredevil

Z pewnością można uznać, że pierwsza odsłona trylogii Matrix zmieniła oblicze kinematografii. Film w czasie swojej premiery, a mówimy tu o 1999 roku, był istnie rewolucyjną produkcją pod kątem efektów specjalnych. Z czasem stał się dosłownie kultowy, a tytułowe słowo zakorzeniło się w popkulturze na dobre. Po prawie dwóch dekadach ukazała się czwarta część, której odbiór był dość mieszany. Na ekrany kin zmierza odsłona, która może być bardziej udana.

Kolejna część uznanej serii filmowej Matrix jednak powstanie i ukaże się pod szyldem wytwórni Warner Bros. Tym razem będzie ją tworzył reżyser, który odpowiada za scenariusz do produkcji Marsjanin.

Całą wspomnianą trylogię można zaliczyć do naprawdę udanych produkcji, choć najlepszą częścią ze wszystkich zdecydowanie była pierwsza odsłona. Zapowiedź kontynuacji serii po wielu latach, wzbudziła spore oczekiwania. „Skoro przed 2000 rokiem można było osiągnąć tak spektakularne efekty, to czego można oczekiwać ponad dwie dekady później?” - takie i podobne myśli zapewne przeszły przez umysł niejednej osobie. Niestety najnowsza odsłona Matrix Zmartwychwstania okazała się dużym rozczarowaniem. Powrót Neo wykreowany przez Wachowskich zupełnie nie sprostał oczekiwaniom i dla wielu mógłby nigdy się nie ukazać. Szykuje się jednak następna część, która tym razem będzie tworzona przez uznanego reżysera.

W rolę twórcy filmu (zarówno scenariusz, jak i reżyseria) wcieli się Drew Goddard. Według doniesień przyszedł on do siedziby Warner Bros. Discovery ze swoim pomysłem na kontynuację Matrixa, który od razu każdemu się spodobał. Nowa produkcja będzie więc przedstawiać wizję Goddarda, który sam stwierdził, że „Matrix zmienił nie tylko kino, ale też jego życie”. Do tej pory był on scenarzystą takich produkcji jak World War Z i Marsjanin, a odpowiada również za stworzenie serialów Daredevil oraz Zagubieni. Niestety nie znamy jeszcze możliwej daty premiery, oficjalnego tytułu, ani tego, czy w filmie głównego bohatera ponownie zagra Keanu Reeves. Wiemy natomiast, że Drew Goddard dysponuje sporą kwotą (przychód z biletów na całym świecie opiewa na kwotę 1,5 mld dolarów), więc ma szanse na stworzenie czegoś interesującego także pod względem wizualnym. Oczywiście pieniądze nie zawsze wpływają bezpośrednio na efekty końcowe, jednak bardzo możliwe, że tym razem będzie inaczej. Na koniec warto wspomnieć, że Lana Wachowski będzie producentem wykonawczym.

