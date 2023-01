Masz grę Hitman 3? Wkrótce otrzymasz darmowy dostęp do lokacji z dwóch poprzednich odsłon skradanki

Blisko dwa lata temu, dokładnie 20 stycznia 2021 roku, zadebiutowała gra Hitman III, będąca ostatnią częścią nowej trylogii z przygodami Agenta 47 w roli głównej. Tak się składa, że już niebawem gra ta dostanie nowy tytuł, a mianowicie World of Assassination. Za tym przemianowaniem stoi fakt, iż Hitman III zyska status gry-usługi, przez co wchłonie dwie poprzednie odsłony. Tym samym, posiadacze "Trójki" otrzymają także produkcje z 2016 i 2018 roku.

Za kilkanaście dni Hitman 3 przekształci się w Hitman World of Assassination. Oznacza to, że w grze dostępne będą lokacje z dwóch poprzednich odsłon.

Z okazji nadchodzącej produkcji o tytule Hitman World of Assassination (premiera już 26 stycznia tego roku), ze sklepów zniknie zarówno gra Hitman GOTY jak i Hitman 2. Jak już wspomnieliśmy, w skład World of Assassination wejdzie bowiem cała nowa trylogia (a dokładniej - gra zapewni dostęp do lokacji ze wszystkich trzech części). Jeśli zechcemy ją nabyć, trzeba będzie przygotować się na wydatek rzędu 70 dolarów (ok. 310 zł). W sprzedaży pojawi się również Deluxe Pack wyceniony na 30 dolarów (~130 zł). Zawierają się na niego dodatki takie jak Hitman 3 Deluxe Pack, Hitman 3 Seven Deadly Sins Collection oraz Hitman 2 Expansion Access Pass.

Jeśli jednak jesteśmy już posiadaczami gry Hitman 3, otrzymamy darmową aktualizację do Hitman World of Assassination, a więc i dostęp do map i misji z dwóch wcześniejszych gier. A co, jeśli posiadamy już pierwszego bądź drugiego Hitmana? Deweloper uspokaja, zapewniając że tytuły te nie znikną nagle z naszych bibliotek. Na koniec dodam, że obecne ceny za grę Hitman 3 na PC oscylują wokół 250 złotych. Na szczęście jeszcze przez ponad 1 dzień możemy skorzystać ze steamowej promocji, "wyrywając" grę za ~87 zł (Edycja Standardowa) bądź za ~130 zł (Edycja Deluxe). Jeśli więc dotąd wahaliśmy się z zakupem skradanki, to biorąc pod uwagę obecną promocję i nadchodzącą aktualizację - lepszego momentu w najbliższym czasie chyba nie będzie.

Źródło: IO Interactive