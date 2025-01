Marvel’s Guardians of the Galaxy do odebrania za darmo w Epic Games Store! Możesz zaoszczędzić 249 zł

W ostatnich dniach platforma Epic Games Store zaoferowała graczom wiele świetnych darmowych gier. Bez ponoszenia żadnych kosztów można było przypisać do swojego konta takie produkcje, jak m.in. Saints Row, Ghostrunner, A Plague Tale: Innocence czy Fallout 3: Game of the Year Edition. To jednak jeszcze nie koniec dobroci od EGS. Teraz za darmo udostępniono stosunkowo świeży i wysoko oceniany tytuł Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Gra Marvel’s Guardians of the Galaxy będzie dostępna do odebrania za darmo aż do 11 stycznia do godziny 17:00. Nie trzeba zatem logować się w pośpiechu na platformie.

Odebranie gry jest bajecznie proste. Wystarczy posiadać konto w sklepie Epic Games Store i przejść do sekcji Bezpłatne gry. Tam czekać będzie właśnie Marvel’s Guardians of the Galaxy, produkcja, za którą zazwyczaj należy zapłacić 249 zł. Potem wystarczy już tylko kliknąć Pobierz i zaakceptować regulamin platformy. Gracze mogą pobierać ją za darmo od wczoraj (4 stycznia) od godziny 17:00. Promocja potrwa aż do 11 stycznia do godziny 17:00, a zatem nie trzeba się w pośpiechu logować na platformie.

Tak właściwie to pojawienie się darmowej wersji gry Marvel’s Guardians of the Galaxy w EGS nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem. Jeszcze kilka dni temu w sieci pojawiła się cała lista tytułów, które zostaną udostępnione graczom na tej platformie. Wszystko sprawdziło się co do joty. Sama gra jest natomiast pozycją obowiązkową dla wszystkich fanów uniwersum Marvela. Warto zwrócić uwagę na jej wysokie oceny nie tylko od recenzentów, ale od samych graczy. W serwisie Metacritic jej ocena User Score to aż 8,6, co należy uznać za gwarancję dobrej zabawy.

