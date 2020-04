Mafia II: Definitive Edition - nadchodzi odświeżona wersja gry

Seria Grand Theft Auto słusznie kojarzona jest z otwartym światem, dobrą fabułą, pościgami czy efektownymi strzelaninami, ale trzeba pamiętać, że są jeszcze inne bardzo dobre tytuły, które moglibyśmy opisać za pomocą tych samych cech. Idealnie pasuje tutaj np. Mafia. Cykl ten doczekał się trzech odsłon, z czego tylko dwie pierwsze możemy z czystym sumieniem uznać za świetne. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że nieudana "trójka" z 2016 roku wcale nie pogrzebała przyszłości całej serii. Pojawiają się ślady świadczące o tym, że Mafia niebawem znowu wróci do łask. Co ciekawe, mowa tutaj nie o czwartej części, lecz o... zremasterowanej Mafii II, która ma nosić oznaczenie Definitive Edition.

Trzeba przyznać, że to niemałe zaskoczenie - jeśli już mielibyśmy oczekiwać odświeżonej edycji którejś Mafii, to byłaby to raczej kultowa "jedynka", która zdążyła się już dosyć mocno zestarzeć. Jak się jednak okazuje, Mafia II: Definitive Edition została właśnie zarejestrowana przez południowokoreańską agencję zajmującą się klasyfikacją wiekową. To oznacza, że już na dniach możemy doczekać się zapowiedzi i rychłej premiery gry. Póki co brakuje szczegółów na temat odświeżonej Mafii II, ale możemy się spodziewać poprawionej grafiki, wsparcia dla rozdzielczości 4K czy wszystkich dodatków DLC w pakiecie. Gra powinna zostać wydana na PC, Xboksa One, PlayStation 4, a być może również na konsolę Nintendo Switch.

Przypomnijmy - Mafia II to gra autorstwa 2K Czech, która trafiła na rynek w sierpniu 2010 roku. Nie jest to więc bardzo stara gra, a w każdym razie jej jakość grafiki czy ogólny gameplay prezentują się dziś nadal dobrze. Można jednak sądzić, że chęć wydania ulepszonej i kompletnej wersji wynika z braku dostępności gry na PS4 czy coraz popularniejszego Switcha. Liczymy na to, że już niebawem doczekamy się pierwszych oficjalnych informacji o Definitive Edition. Ciekawe, czy 2K wstrzyma się z premierą na równe 10-lecie wydanie Mafii II...

Źródło: Gematsu