Lords of the Fallen - pojawiła się wersja 2.0, mająca ostatecznie poprawić jedno z największych rozczarowań 2023 roku

Lords of the Fallen - niebezpośredni sequel gry z 2014 roku - miał być tak naprawdę nowym początkiem serii i wielkim hitem. Ostatecznie masa problemów zarówno z poziomem rozgrywki, jak i kwestiami technicznymi sprawiły, że opinie były bardzo mieszane, a w wielu miejscach tytuł został wręcz zrównany z ziemią. Ale to nie był koniec. Gdy Hexworks wspominało o planach poprawek, nie rzucało słów na wiatr. Teraz najwyraźniej mamy ich zwieńczenie.

Lords of the Fallen otrzymało wersję 2.0, stanowiącą wielkie zwieńczenie naprawczego planu studia Hexworks.

Wygląda na to, że deweloperzy mogli się trochę inspirować renesansem Cyberpunka 2077 - przynajmniej jeśli chodzi o sposób zaprezentowania całości. Dotąd dostaliśmy mnóstwo poprawek - wszak tak dobrze sprzedającą się grę należy wspierać - które sporo osób zdążyły już przekonać, ale równie wielu jeszcze kręci nosem. Być może ci, którzy zakupili Lords of the Fallen i nie zdecydowali się (bądź już nie mogli) pozycji oddać, powinny przynajmniej rzucić na nią okiem. Zresztą jest coś takiego jak Free Friend’s Pass, międzyplatformowa opcja zaproszenia znajomego do gry, a osoby nieposiadające egzemplarza mogą za darmo ukończyć tworzenie postaci i tutorial, by następnie przechodzić tytuł wraz z posiadaczem.

Bardzo ważnym krokiem jest też pozwolenie, by dwóch graczy na zbliżonym poziomie progresu było w stanie wspólnie przechodzić grę wspólnie tak długo, jak tylko będą chcieli. W obu przypadkach zapisane zostaną postępy w rozgrywce, do tego towarzysze będą mogli się nawzajem reanimować. Lords of the Fallen miało przejść kolosalne zmiany względem zarówno walki, jak i animacji poruszania się - szczególnie ten ostatni aspekt był bardzo krytykowany nawet przez osoby, którym tytuł się podobał. Solidny lifting przeszedł nawet kreator postaci, jak i efekty dźwiękowe. Wydaje się zatem, że warto przynajmniej zerknąć na efekty tych zmian.

