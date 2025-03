Logitech G502 Hero i G305 Lightspeed - Recenzja popularnych myszek dla graczy w wersji przewodowej i bezprzewodowej

Logitech G502 Hero oraz Logitech G305 Lightspeed to debiutujące w 2018 roku myszki dla graczy cenione m.in. za wydajność oraz ergonomię. Logitech G502 Hero to zaawansowany gryzoń z precyzyjnym sensorem HERO 25K oraz aż 11 programowalnymi przyciskami. Można tu też dostosować wagę i balans urządzenia dzięki systemowi regulacji ciężarkami. G305 Lightspeed to z kolei myszka bezprzewodowa z sensorem HERO 12K, oferująca bardzo niski input lag ioraz niezły czas pracy na baterii. Dziś sprawdzimy, czy po 5 latach od premiery warto wciąż zainwestować w te modele odpowiednio około 250 / 200 złotych, czy też raczej lepiej rozejrzeć się za czymś zupełnie innym.

Autor: Ewelina Stój

Jeśli jesteście w miarę stałymi czytelnikami PurePC to z pewnością wiecie, że co dwa miesiące wydajemy poradnik, pozwalający wybrać możliwie najlepsze peryferia (klawiatury, myszki) w wybranych przedziałach cenowych. W tychże poradnikach często natknąć się można na modele takie jak Logitech G502 Hero i G305 Lightspeed. Nic jednak dziwnego, ponieważ są to myszki, które są na rynku już wystarczająco długo, aby móc określić, czy warte są uwagi. Gracze z całego świata niemal jednogłośnie stwierdzili, że owszem - Logitech G502 Hero i G305 Lightspeed to jedne z najciekawszych propozycji dla graczy, dlatego też zdecydowaliśmy, że ich testu nie może zabraknąć na łamach naszego serwisu. Zwłaszcza, że dziś oba te modele można już zakupić w naprawdę śmiesznie niskich cenach.

Choć Logitech G502 Hero i G305 Lightspeed celowane są w zupełnie innych graczy, to mają sporo wspólnych cech. Mowa przede wszystkim o wysokiej jakości wykonania obu konstrukcji. Dokładne malowanie, przyjemne w dotyku, lekko matowe powierzchnie, wytrzymałe materiały i doskonałe spasowanie to elementy, na które można liczyć w przypadku zakupu obu gryzoni. Oba są też celowane w graczy, choć model Logitech G502 Hero ze względu na tak sporą liczbę przycisków powinien przypaść do gustu nie tylko osobom grającym w szybkie strzelanki, ale także w produkcje MMORPG. Pozostałe wspólne elementy myszek to autorski sensor HERO o odświeżaniu 1000 Hz, wbudowana pamięć oraz wsparcie oprogramowania Logitech G HUB, w którym możemy zarządzać poszczególnymi ustawieniami myszek.

Logitech G502 Hero Logitech G305 Lightspeed Przeznaczenie Uniwersalne, do gier Łączność Przewodowa, USB Bezprzewodowa, 2.4 GHz Sugerowany czas na baterii Nie dotyczy 250 h Sensor HERO 25K HERO 12K Zakres DPI 100 - 25 600 DPI 200 - 12 000 DPI Przełączniki, żywotność Omron D2F-01, 50 mln kliknięć Omron D2FC-F-7N, 10 mln kliknięć Ilość przycisków 11 6 Przyciski programowalne 11 6 Przycisk Sniper Tak Nie Podświetlenie Tak Nie Częstotliwość raportowania 1000 Hz Wbudowana pamięć Tak Obciążniki Tak Nie Oprogramowanie Logitech G HUB Wymiary i waga 290 x 75 x 40 mm 116 x 62 x 38 mm Przewód 121 - 139 g 76 g (bez baterii) 99 g (z baterią) Aktualnie najniższa cena 250 zł 200 zł

No to teraz kwestia różnic - Logitech G502 Hero jest przede wszystkim myszką przewodową, zaś Logitech G305 Lightspeed myszką bezprzewodową zasilaną pojedynczą baterią AA. Logitech G502 Hero jest też cięższa, regulowana dodatkowo przez ciężarki, a także ergonomicznie wyprofilowana pod osoby praworęczne. Logitech G305 Lightspeed to lekki, zwinny gryzoń w pełni symetryczny. Oczywiście o ile nikt nie zabrania nikomu grania dowolną myszką w dowolne gatunki gier, to można ze spokojem orzec, że Logitech G305 Lightspeed ma lepsze predyspozycje do szybkich tytułów a la sieciowe strzelanki. Logitech G502 Hero dzięki liczbie przycisków daje zaś możliwość przypisania wybranych skrótów, co docenimy w bardziej rozbudowanych tytułach. To tyle z rzeczy najważniejszych, najwyższa więc pora zabrać się za testy.