Lenovo ThinkPad P16 Gen.1 - nowa, mobilna stacja robocza jako konkurencja dla HP ZBook Fury 16 G9 oraz Dell Precision 7000

W ostatnich tygodniach firmy Dell oraz HP zaprezentowały swoje nowości produktowe dla rynku mobilnych stacji roboczych. Dell pokazał serię Precision 7000, w skład której wchodzą modele Precision 7770 oraz Precision 7670. HP z kolei pokazało notebooka ZBook Fury 16 G9. Na obie linie produktowe swoją odpowiedź zaprezentowała właśnie firma Lenovo. Pokazano najnowszą mobilną stację roboczą Lenovo ThinkPad P16 Gen.1, która skorzysta z najnowszych rozwiązań od Intela oraz NVIDII. Nie zabraknie także 16-calowego ekranu o proporcjach 16:10 oraz dużej, pełnowymiarowej klawiatury z blokiem numerycznym. Sprzęt będzie mógł pracować pod kontrolą systemów Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, Ubuntu Linux, Red Hat Enterprise Linux oraz Fedora Linux.

Lenovo ThinkPad P16 Gen.1 to najnowsza, mobilna stacja robocza z procesorami Intel Alder Lake-HX oraz układami graficznymi NVIDIA RTX Ampere, w tym z topowym RTX A5500 Laptop GPU.

Lenovo ThinkPad P16 Gen.1 będzie korzystał z procesorów 12. generacji Intel Alder Lake-HX. Znajdą się tutaj układy od Intel Core i5, przez Core i7, aż do 16-rdzeniowych i 24-wątkowych Core i9. Nie zabraknie także układów graficznych NVIDIA RTX - najmocniejszy z przedstawicieli to RTX A5500 Laptop GPU (profesjonalny odpowiednik GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU) z 16 GB pamięci GDDR6. Nowy ThinkPad obsługuje także do 128 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz non-ECC (lub do 64 GB DDR5 z korekcją błędów ECC). Sprzęt oferuje także możliwość montażu 2 nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 4 TB każdy - daje to łącznie magazyn o pojemności 8 TB z opcją połączenia w macierz RAID 0 lub RAID 1.

Lenovo ThinkPad P16 Gen.1 Procesor Intel Core i5-HX, Core i7-HX, Core i9-HX

Intel Alder Lake-HX, do 16C/24T Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ graficzny Do NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU, 16 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 128 GB DDR5 4800 MHz (4x SO-DIMM) Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (łącznie do 8 TB, 2x 4 TB)

Możliwość łączenia w RAID 0 lub RAID 1 Ekran 16" IPS 1920x1200 pikseli, 16:10, 100% sRGB, 300 nitów, Low Blue Light



16" IPS 2560x1600 pikseli, 16:10, 100% sRGB, 400 nitów, Low Blue Light



16" IPS 3840x2400 pikseli, 16:10, 100% Adobe RGB, 600 nitów, Dolby Vision, Low Blue Light



16" OLED 3840x2400 pikseli, 16:10, 100% DCI-P3, 400 nitów, Dolby Vision, Low Blue Light Złącza 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x czytnik SmartCard

1x czytnik kart SD Express 7.0

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa - WiFi 6E (Intel AX211), Bluetooth 5.2

Opcjonalnie: moduł Fibocom L860-GL 4G LTE Cat.16 (eSIM) Akumulator 94 Wh Kamera internetowa Full HD, IR, zgodność z Windows Hello Waga 2,95 kg System Windows 10 Pro

Windows 11 Pro

Ubuntu Linux

Red Hat Enterprise Linux

Fedora Linux

Lenovo ThinkPad P16 Gen.1 oferuje także cztery warianty ekranów, wszystkie z proporcjami 16:10. Matryce oferują rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli (IPS), 2560 x 1600 pikseli (IPS) oraz 3840 x 2400 pikseli (do wyboru IPS lub OLED dotykowy). Wśród złączy znajdziemy 2 porty Thunderbolt 4, dodatkowe trzecie złącze USB-C, dwa porty USB 3.2 typu A Gen.1, HDMI 2.1, szybki czytnik kart SD, czytnik SmartCard oraz opcjonalnie moduł 4G/LTE (poprzez eSIM). Wbudowany akumulator ma pojemność 94 Wh. W zależności od wersji, w pudełku znajdziemy zasilacz o mocy 180 W lub 230 W. Dostępność Lenovo ThinkPad P16 Gen.1 spodziewana jest pod koniec maja w cenach rozpoczynających się od 1980 dolarów.

Źródło: Notebookcheck